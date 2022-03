Scontri, abbandoni, litigi coniugali, oltre a notizie e decisioni inaspettate, condiranno le inedite puntate di Un posto al sole. Nel dettaglio, le anticipazioni dal 4 all'8 aprile pongono in risalto i problemi derivati dal ritorno di Michele Saviani a Napoli. Giancarlo sarà colto da un sentimento di gelosia nei confronti del giornalista, che dopo mesi di lontananza, arriverà a prendere una decisione che riguarderà Silvia. Intanto Angela e Franco continueranno a scontrarsi, a discapito della loro figlia, Bianca, che inizierà a mostrare segni di ripresa ma ripiomberà nuovamente nell'ombra quando apprenderà le intenzioni della madre.

Novità lavorative in arrivo per Viola, che verrà assegnata come supplente nella classe di Bianca. Spazio a Nunzio e Chiara, con quest'ultima che verrà scoperta a ricorrere alla droga. Sarà così che si susseguiranno delle vicende che culmineranno con la decisione di Nunzio di abbandonare la Terrazza.

Un posto al sole all'8 aprile, Nunzio in rotta di collisione con Franco e Roberto

La gelosia colpirà Giancarlo, il quale non sembrerà affatto digerire il ritorno a Napoli dell'ex di Silvia. Michele, infatti, ha concluso il suo impiego a Milano ed è rincasato nella sua Campania, stabilendosi in misura temporanea nel B&B di Serena. Anche Angela avrà il suo bel daffare in seguito al suo ritorno a Napoli.

Per la donna e suo marito Franco ci sarà da aiutare la figlia che ha commesso varie azioni sbagliate a causa di una web challenge.

Tutti scopriranno che Chiara Petrone è succube dalla droga e Nunzio si arrabbierà moltissimo davanti a coloro che le punteranno contro il dito, reputandola responsabile dei suoi comportamenti dannosi.

Proprio per questo motivo il ragazzo metterà il muso con papà Franco, ma avrà degli scontri persino con Roberto Ferri, il quale continuerà a tramare assieme a Lara. Nunzio, però, si comporterà anche da fidanzato premuroso, infatti farà di tutto per far stare serena l'amata Chiara, tormentata dai suoi innumerevoli problemi.

Spoiler Un posto al sole 4-8 aprile 2022: la presenza di Michele genera problemi in famiglia

Le nuove puntate di Un posto al sole rivelano che la presenza di Michele a Napoli finirà per costituire problemi di notevole portata. Non solo Giancarlo proverà un moto di gelosia nei confronti del giornalista, nonché ex di Silvia, ma anche gli amici e la famiglia di Saviani si sentiranno un po' scombussolati interiormente.

Un'altra coppia avrà dei problemi: Alberto e Clara. Quest'ultima troverà un impiego ma non vivrà serenamente questa esperienza visto che litigherà spesso con il suo partner. Alberto Palladini, infatti, non sembrerà sopportare il fatto che la donna lasci il figlio nelle mani dell'amica Marika.

Nunzio accetta la proposta di Chiara

Il periodo di distacco dalla moglie Silvia, porterà Michele a prendere una decisione alquanto sofferta, che sembrerà destinata a porre il sigillo della 'fine' sul matrimonio. I battibecchi con Franco e Roberto condurranno Nunzio ad accettare quella proposta che Chiara gli aveva fatto tempo fa: lasciare Palazzo Palladini. A quanto pare Angela e Franco continueranno ad essere focalizzati più su loro stessi che sulla figlia.

Angela riparte e Bianca torna nel vortice della web challenge

Con la mamma di nuovo a casa e con Viola come supplente nella sua classe, la giovanissima Bianca inizierà a riprendersi. Le anticipazioni di Un posto al sole, però, svelano che una nuvola spiacevole sta per avvicinarsi e inondare di amara delusione la ragazzina.

Angela, infatti, ritornerà in Sicilia nonostante il parere contrario del marito Franco. Sarà così che, delusa, Bianca tornerà a lasciarsi manovrare dalla web challenge. Intanto Fabrizio, che farà ritorno da Milano, informerà Marina con un'inaspettata notizia: di cosa si tratterà?