Alcuni personaggi storici di Un posto al sole hanno lasciato il cast della soap partenopea recentemente, ma le anticipazioni delle prossime puntate rivelano colpi di scena e novità. Infatti, in base alle indiscrezioni trapelate in rete, alcuni protagonisti rientreranno a Napoli. A tal proposito, i telespettatori potranno rivedere sul piccolo schermo: Michele Saviani, Marina Giordano e Viola Bruni.

Un posto al sole, prossimi episodi: Michele torna a Napoli

Michele Saviani è uno dei volti noti di Un posto al sole e il suo ruolo è stato presente per anni all'interno della soap.

Purtroppo, però, da qualche mese, il marito di Silvia Graziani è andato via dal capoluogo campano e si è trasferito per lavoro in un'altra città. Inoltre, il papà di Rossella ha preferito chiudere il matrimonio con sua moglie, dopo avere scoperto di essere stato tradito. Infatti, la proprietaria di Caffè Vulcano ha iniziato una relazione con Giancarlo e, pertanto, il giornalista ha lasciato libera la consorte, in modo da farle vivere la sua storia d'amore con Todisco. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Michele tornerà a Napoli. Al momento, però, non è chiaro se Saviani tenterà di recuperare il rapporto con Silvia o se per lui ci sarà una nuova storia d'amore.

Un posto al sole, prossime puntate: Marina torna a Napoli

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, anche Marina aveva lasciato Napoli ed era andata via con Fabrizio. Dopo avere passato brutti periodi con suo marito e avere avuto un momento di crisi dovuta ai problemi di lavoro di Rosato, la cognata di Raffaele farà rientro in città.

Prima di trasferirsi lontano dal capoluogo campano, l'imprenditrice si era lasciata andare alla passione con Roberto ma, alla fine, aveva preferito non mettere fine al suo matrimonio e aveva lasciato Ferri con una lettera. Al momento, non è chiaro se Marina darà una nuova chance a Roberto o se rimarrà fedele a Fabrizio.

Un posto al sole: Viola torna a Napoli nelle prossime puntate

Anche Viola tornerà in città e farà rientro a Napoli con suo marito Eugenio e il piccolo Antonio. Oltre all'arrivo di volti nuovi del passato, i telespettatori potrebbero anche dire addio ad alcuni personaggi che fanno parte della soap opera da anni. Infatti, al momento, in base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, Jimmy potrebbe lasciare Palazzo Palladini per trasferirsi in Germania con sua mamma e Patrizio potrebbe trasferirsi all'estero per intraprendere la carriera di cuoco lontano dall'Italia. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire chi tornerà a Palazzo Palladini e chi lascerà Posillipo.