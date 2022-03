La puntata di Un posto al sole di domani, venerdì 11 marzo 2022, chiude la settimana di programmazione. L'episodio va in onda come sempre alle 20:45 circa su Rai 3 e on demand su RaiPlay, dove può essere rivisto in replica.

C'è molta ansia per la situazione di Jimmy, che rischia di partire con la mamma alla volta di Berlino. Micaela vuole portarlo con sé, per viverlo ogni giorno e non perdersi nemmeno un minuto di felicità. Ha aspettato anche troppo tempo per tornare da Jimmy, ma il dramma che l'ha colpita in prima persona l'ha cambiata nel profondo.

A causa di un tumore le è stato asportato l'utero e non può più avere figli.

Niko è totalmente contrario alla possibilità che Jimmy possa seguire Micaela e sta facendo di tutto per convincerla a desistere. Non sarà facile.

Un posto al sole, anticipazioni 11 marzo: le paure di Niko

Micaela è profondamente cambiata dopo quello che le è successo e che le ha cambiato la vita. Per cercare di superare il dolore, è tornata a Napoli con la chiara intenzione di portarsi via Jimmy che, dopo un'iniziale titubanza, sembra essere ben disposto a seguire la mamma. Tutto ciò fa tremare Niko che, sempre più nervoso, si è scontrato anche con Renato.

Anche Giulia è molto addolorata per Jimmy e trova rifugio ancora una volta in Serena, che prova a rassicurarla.

Nel frattempo, Chiara continua a mentire a Nunzio, facendogli credere di aver definitivamente smesso con la sua dipendenza.

Raffale e Ornella al capolinea? Anticipazioni Un posto al sole

Patrizio sembra ormai deciso a lasciare Napoli per seguire il suo sogno di diventare un grande chef e trasferirsi così a Barcellona. La sua scelta non è solo dettata dalla carriera, ma anche dal dolore che proverebbe restando a Palazzo Palladini e vedendo comunque Clara, che lo ha lasciato per dare l'ennesima possibilità ad Alberto, anche se non per sua completa volontà.

Inevitabilmente, Raffaele non può che essere contrario a questa decisione avventata. Ornella, al contrario, pare essere più morbida, dando a Patrizio fiducia. La tensione a casa Giordano è alle stelle, e non solo per la questione legata al trasferimento di Patrizio. Pare che il rapporto tra Raffaele e Ornella si sia incrinato e la goccia che farà traboccare il vaso sarà una 'bravata' di Raf che, tuttavia, lo farà riflettere sui suoi reali sentimenti per la moglie.

Infine, Rossella continuerà a sentirsi a disagio nei confronti di Virginia, bella e affermata sul lavoro. Per tentare di non sfigurare agli occhi di Riccardo, si caccerà in un guaio dal quale sarà difficile tirarsi fuori. Sarà interessante vedere come la povera Ross cercherà di salvare la situazione nella quale si è infilata.