Che cosa sta nascondendo Micaela? Il suo segreto verrà alla luce nelle nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:45 dal lunedì al venerdì e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Da quando Manuela e Micaela sono tornate a Napoli, hanno creato un gran scompiglio. Chi ne sta facendo le spese è Jimmy, spiazzato dalla madre con la sua proposta di traferirsi a Berlino. Se il bimbo accettasse l'allettante proposta, Niko e Susanna potrebbero perderlo per sempre, proprio ora che hanno ritrovato la loro serenità.

Arriverà poi il momento per Patrizio di prendere una decisione sul suo possibile trasferimento a Barcellona e la scelta che farà getterà nel panico Raffaele e Ornella.

Anticipazioni settimanali Un Posto al Sole da lunedì 7 a venerdì 11 marzo 2022

Chiara e Nunzio si sono rimessi insieme e la verità è venuta a galla. Chiara ha promesso di smettere, ma così non sarà. Nelle nuove puntate, infatti, la giovane Petrone assumerà una dose piuttosto pesante di sostanze che l'aiuteranno ad affrontare di petto Roberto. La situazione le si rivolterà contro, dato che Ferri e Lara coglieranno al volo l'occasione per schiacciarla.

Nunzio sarà molto deluso da Chiara, che non ha mantenuto fede alla sua promessa di smettere.

In più, crescerà l'odio nei confronti di Ferri, pronto a tutto pur di mettere le mani sul gruppo Petrone.

Niko viene a sapere del fatto che Micaela ha proposto a Jimmy di trasferirsi a Berlino e non la prende affatto bene. Cerca un confronto con lei, ma senza risultato.

Un Posto al Sole trame: Manuela racconta il segreto della gemella

Il fatto che Micaela voglia portare a tutti i costi Jimmy a Berlino è dettato anche dal dramma personale che sta vivendo e che sta tenendo nascosto a tutti. Solo Manuela sa la verità e, stanca di tenersi questo peso sulla coscienza, si confida con Serena, che resta spiazzata dal suo racconto.

Crescono le tensioni anche tra Niko e Renato per via di questa complicata situazione. Dopo aver appreso della possibilità di non rivedere più il nipote, ecco che Renato prende una controversa decisione. Giulia, invece, cerca il supporto di Serena prima che sia troppo tardi.

Patrizio vuole lasciare Napoli per sempre

Rossella sta sempre più male, si sente inferiore a Virginia che, dal canto suo, sembra riuscire a ottenere ciò che aveva in mente. Riccardo è nervoso e non sa come comportarsi con entrambe.

Infine, nelle puntate settimanali di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 7 all'11 marzo 2022, Patrizio comunicherà di voler lasciare Napoli, ora che non ha più l'amore di Clara. Raffaele non la prenderà affatto bene e, proprio per la sua differente visione della cosa, si scontrerà duramente con Ornella.