Grandi colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate di Una Vita. Le anticipazioni spagnole della celebre soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e sorprese legate in primis alle vicende di Soledad, la quale nasconde più di un segreto.

La donna sta ingannando Marcos e soprattutto sta tenendo nascosta la sua collaborazione con gli anarchici. Intanto per Genoveva arriverà il momento di convolare di nuovo a nozze, dopo essersi lasciata alle spalle la fine del suo matrimonio con Felipe.

Anticipazioni Una Vita spagnole: Soledad inganna Marcos

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Soledad.

La donna, col passare del tempo riuscirà a far breccia nel cuore di Marcos, al punto da conquistarlo e dar vita ad una relazione segreta.

Tuttavia, Soledad non è affatto una donna limpida e nasconde più di un segreto. La donna, infatti, sta ingannando e prendendo in giro Marcos: oltre ad essere la vera responsabile della morte di Felicia, nasconde anche un altro segreto.

Soledad nasconde segreti e collabora con gli anarchici

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Soledad collabora in segreto con gli anarchici e, proprio con loro, sta organizzando un piano spietato e crudele.

Gli anarchici, infatti, hanno intenzione di portare alla distruzione del quartiere e quindi causare morte e sofferenza agli abitanti di Acacias 38.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per la vendetta spietata di Genoveva, la quale dopo essere uscita dal carcere stringerà alleanza con Aurelio e, come se non bastasse, il suo scopo primario sarà quello di vendicarsi di Felipe e prendersi in questo modo la sua rivincita.

Genoveva si sposa di nuovo con Aurelio: anticipazioni Una Vita trame spagnole

Ma, per la dark lady di Acacias 38, le novità non sono finite. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che per Genoveva arriverà il momento di convolare di nuovo a nozze e, il suo nuovo marito, diventerà proprio Aurelio.

I due si sposeranno ma non si tratta di un matrimonio dettato dall'amore, bensì solo dalla convenienza e dal poter fare affari insieme.

Genoveva, infatti, ritiene che Aurelio sia la persona giusta che potrebbe aiutarla a portare avanti la sua vendetta nei confronti di Felipe e quindi permetterle di sbarazzarsi dell'uomo che l'ha incastrata per la morte di Marcia e al tempo stesso vendicarsi anche dell'intera comunità di Acacias, che le ha voltato le spalle.