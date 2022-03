Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che racconta il contrastato amore fra Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Lober). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 13 al 19 marzo 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla proposta di matrimonio di Erik ad Ariane, sulla festa in maschera a cui parteciperanno Maja, Hannes e Shirin, sui problemi politici di Rosalie, sul riavvicinamento fra Cornelia e Benni e sulla gelosia di Cornelius per Christoph.

Erik chiede ad Ariane di sposarlo

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Christoph e Werner cercheranno di trovare un modo per sbarazzarsi di Erik, non riuscendoci a causa di Ariane che nominerà Vogt come suo rappresentate legale. Più tardi, quest'ultimo chiederà ad Ariane di ritornare ad essere una donna tenera e romantica, la stessa di quando credeva di essere malata. Pieno di speranze, Erik le chiederà nuovamente di sposarlo, senza rendersi conto che Ariane ha accettato la sua proposta senza alcun entusiasmo. Dopo aver deciso di andare ad un ballo in maschera insieme, Hannes e Maja inviteranno anche Shirin per aiutarla a risolvere i suoi problemi sentimentali con Florian. Prima di andare al ballo, Hannes e Maja si renderanno conto di aver scelto due abiti che si abbinano perfettamente fra di loro.

Stupiti dalla loro connessione, i due giovani si lasceranno andare alla passione fino a quando lei non si fermerà all'improvviso.

Selina ritorna al Furstenhof

Nel tentativo di sorprendere il figlio, Cornelia proporrà a Benni di trascorrere una serata insieme a cucinare. L'iniziativa della donna farà così felice il ragazzino da indurlo a riavvicinarsi alla madre.

Nel corso di un'intervista, Rosalie cercherà di evitare di rispondere a domande riguardanti le accuse che Ariane ha rivolto a Christoph. Il silenzio della donna finirà per sortire l'effetto contrario, dato che molte persone lo interpreteranno come un'accusa nei confronti di Saalfeld. Arrabbiato con Rosalie, quest'ultimo manderà a chiamare Schulz per farsi aiutare.

Più tardi, l'immagine politica di Rosalie verrà danneggiata dalle innumerevoli critiche ricevute sul web. La donna intuirà che, dietro tali accuse, si nasconde Christoph ma non avrà le prove per dimostrarlo. Ariane approfitterà della situazione e le chiederà di allearsi con lei per distruggere l'albergatore. Selina e Cornelius faranno ritorno al Furstenhof dall'Inghilterra, annunciando di aver informato i loro figli che il padre è vivo. Non essendo tornato insieme con la sua ex moglie, Cornelius si renderà conto che quest'ultima ama ancora Christoph e si scaglierà contro di lui, dando vita ad una vera e propria rissa.