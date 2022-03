Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 14 a sabato 19 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, arriverà la notizia che la Spagna sarà neutrale durante la guerra e ciò farà felici tutti gli abitanti di Acacias 38, tra cui soprattutto Aurelio e Marcos che potranno fare tanti affari senza problemi. Genoveva deciderà di accettare di entrare in affari con i Quesada. Nel frattempo, Anabel tornerà a casa prima del previsto e vedrà Marcos in atteggiamenti intimi con Soledad e ci rimarrà molto male, anche se farà finta di nulla con il padre.

La Spagna rimarrà neutrale alla guerra

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Aurelio racconterà a Genoveva che Marcos, in passato, era un mercenario di Don Salustiano. Inoltre, l'uomo dirà a Salmeron che Marcos sicuramente non vorrà che vengano fuori questi dettagli del suo passato.

Nel frattempo, si diffonderà in Spagna e ad Acacias 38 la notizia che il paese resterà neurale alla guerra. Tutti gli abitanti del paesino spagnolo saranno entusiasti per questa notizia, ma soprattutto Marcos e Aurelio che potranno fare parecchi affari.

Intanto, Antonito partirà in aereo per la sua missione diplomatica in Marocco. Aurelio continuerà a sedurre Anabel con l’aiuto di Natalia. Inoltre, con una scusa, i Quesada attireranno Bacigalupe in un luogo isolato.

Anabel sorprenderà Marcos e Soledad in atteggiamenti intimi

Poco dopo, Anabel sarà molto delusa per la trappola che gli hanno teso i Quesada, ma alla fine non se ne andrà. Aurelio allora per farsi perdonare regalerà una cavalla alla ragazza.

Nel frattempo, Lolita riceverà un telegramma da suo marito e si tranquillizzerà, ma poi ascolterà Ramon e si renderà conto che la missione per cui è partito Antonito è molto più pericolosa del previsto.

Successivamente, Genoveva Salmeron, dopo la notizia della neutralità della Spagna, accetterà di mettersi in affari con Aurelio e Natalia Quesada.

Anabel ha sorpreso Marcos e Soledad in atteggiamenti intimi, ma nonostante ciò, la ragazza farà finta che non abbia visto niente con il padre, anche se sarà molto delusa.

Aurelio intanto, vedrà che Bacigalupe sarà molto triste e delusa e non perderà l'occasione per avvicinarsi sempre di più a lei. Natalia, su ordine di suo fratello, vorrà rivelare ad Anabel alcune verità sul conto di suo padre, ma la donna verrà interrotta da Miguel che vorrà parlare in privato con Bacigalupe.