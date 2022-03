In Una vita, tra qualche settimana, si scoprirà che non sarà stata Natalia ad uccidere Felicia, ma Soledad. La domestica avrà fatto in modo di far ricadere la colpa sulla sorella di Aurelio, ma verrà smascherata da Marcos, il quale riuscirà a farle confessare la verità. Sarà lei l'assassina di Felicia. Ma perché si sarà macchiata di un così atroce delitto? Di seguito qualche anticipazione.

Soledad fa ricadere i sospetti sulla morte di Felicia su Natalia

In Una vita, Marcos dopo aver ricevuto l'esito dell'autopsia di Felicia, incaricherà Mendez di trovare l'assassino della moglie.

Di certo non sospetterà che la colpevole sia Soledad, almeno inizialmente. Soledad giocherà infatti tutte le sue carte affinché possa far ricadere la colpa dell’omicidio su Natalia. Nelle prossime puntate, i fan di Una vita, scopriranno che la domestica riuscirà nel suo intento visto che i sospetti ricadranno sulla giovane Quesada. Tutto avverrà nel momento in cui Natalia si avvicinerà a Felipe. La sorella di Aurelio su espressa richiesta di Genoveva cercherà di sedurre Felipe. Non metterà però in conto che a lungo andare si innamorerà realmente dell'avvocato, facendo infuriare Genoveva che vedrà andare all'aria il suo piano volto a tenere sotto controllo il suo ex marito.

Mendez e Marcos dubitano della colpevolezza di Natalia: spoiler Una vita

Dunque, tra qualche settimana, i telespettatori vedranno che Natalia sarà accusata della morte di Felicia. Mendez e Marcos sospetteranno di lei dopo che che Soledad riferirà loro che la ragazza passò molto tempo a casa Bacigalupe proprio nei giorni antecedenti la morte di Felicia.

Era il periodo in cui Marcos era assente a causa di un viaggio di lavoro in Messico. Peccato che quanto rivelato da Soledad non sia altro che una bugia. Passerà del tempo prima che Mendez e Marcos comincino ad intuire che Natalia potrebbe non essere coinvolta nell'assassinio di Felicia. I due intuiranno che saranno state dette molte bugie sull'omicidio di Felicia e cominceranno a pensare di aver sbagliato a focalizzarsi su Natalia.

Soledad smascherata: è lei l'assassina di Felicia

In Una vita, Soledad ascoltando una conversazione di Marcos e Mendez, intuirà che i due siano vicini alla verità. Per questo la domestica dovrà trovare una via di fuga, ma non lascerà il quartiere. Passerà ancora del tempo però, prima che Soledad venga smascherata. Marcos scoprirà che sarà stata proprio la domestica ad avvelenare sua moglie. Soledad, messa con le spalle al muro, confesserà l'omicidio proprio di fronte a Bacigalupe, dicendo di averlo fatto per gelosia. Una confessione che scatenerà la rabbia di Marcos. Cosa succederà ora? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Una vita.