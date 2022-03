Non ci sono buone notizie per i fan di Un posto al sole che speravano ancora in un ricongiungimento tra Silvia e Michele. Le anticipazioni, delle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 aprile, rivelano infatti che quest'ultimo prenderà una decisione molto sofferta in merito al suo matrimonio. Saviani si renderà infatti conto che lui e la moglie devono procedere con le loro vite ma anche che, per farlo, occorre un ultimo passo tanto doloroso quanto necessario.

Un posto al sole, spoiler dal 4 all'8 aprile: la gelosia di Giancarlo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) verrà colto da un attacco di gelosia.

L'uomo, infatti, perderà la sua proverbiale calma, una volta venuto a sapere del rientro a Napoli di Michele (Alberto Rossi). Le anticipazioni non rivelano molti dettagli in merito, ma a quanto pare Todisco non avrà nessuna reazione particolarmente eccessiva. A distanza di mesi, risulta ormai evidente che il banchiere sia un brav'uomo e che non nasconda nulla di inquietante, come ipotizzato da alcuni fan.

Un posto al sole, trame 4-8 aprile: Michele vuole il divorzio

Il ritorno, a Napoli, di Michele non passerà di certo inosservato. Il suo arrivo infatti finirà per creare forti tensioni sia in famiglia che tra i suoi amici più cari. Le anticipazioni non si soffermano molto su questo punto, ma rivelano un dettaglio molto importante.

A quanto pare Saviani infatti è tornato a con un intento ben preciso, quello di divorziare da sua moglie. L'uomo, durante la sua assenza, ha maturato questa scelta importante sul suo matrimonio e vedere Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo andare così d'accordo ha evidentemente rafforzato i suoi propositi.

Upas, puntate dal 4 all'8 aprile: una nuova vita per Silvia e Michele

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà svelato che Michele ha deciso di divorziare da sua moglie. Se i due dovessero procedere su questa strada ci sarebbe una svolta molto importante per l'ex coppia. Silvia si troverebbe a poter vivere la sua storia d'amore con Giancarlo libera da impegni, mentre Michele apparirebbe in una veste totalmente inedita (almeno per gli ultimi anni), quella del single.

Le anticipazioni confermano che Silvia, resasi contro della fine del suo matrimonio, inizierà a cercare sollievo nella sua nuova relazione, mentre Michele inizierà a interrogarsi sulla sua nuova vita. Da quanto trapelato l'uomo alloggerà al Bed and Breakfast di Serena, ma in seguito il giornalista dovrà avere una collocazione più stabile e dignitosa e sarà davvero interessante capire che cosa riservano le trame future per questi due personaggi.