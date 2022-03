La notizia che i fan attendevano è arrivata mesi fa: Özge Gürel e Serkan Çayoğlu finalmente convoleranno a nozze. Dopo il matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç, ora la stampa turca sta cercando di carpire qualche dettaglio in più sulla cerimonia e in occasione di un'uscita pubblica della coppia, le domande non sono mancate. Nonostante la riservatezza, i due hanno deciso di rivelare qualche dettaglio sulle loro nozze.

La coppia sulle nozze: 'Stiamo determinando i dettagli'

Özge Gürel e Serkan Çayoğlu saranno prossimi alle nozze. I due hanno presenziato all'anteprima della serie Netflix "Pera Palas'ta Gece Yarısı" e la stampa non ha perso occasione per rivolgergli qualche domanda sul loro futuro.

Durante la loro storia i due sono rimasti per lungo tempo separati, in quanto Serkan è stato impegnato a Cipro per le riprese della serie "Kıbrıs: Zafere Doğru" (che ha terminato la messa in onda in Turchia il 4 febbraio scorso), ma ora tutte le energie sono incentrate nei preparativi del loro matrimonio.

Secondo quanto dichiarato dai due attori, le nozze dovrebbero tenersi in estate: "Stiamo lentamente determinando i dettagli, abbiamo altri piani, quando sarà tutto chiaro ve lo diremo".

Özge Gürel: 'La data non è stata decisa'

La proposta di matrimonio, da parte di Serkan Çayoğlu a Özge Gürel, è arrivata durante le loro vacanze in America. Il Gossip ha anche tanto parlato dell'anello di diamanti che l'attore ha donato alla sua futura moglie, del valore di circa 370.000 lire turche (quasi 24.000 euro).

Per quanto riguarda il matrimonio, al momento non è stata decisa ancora una data. Come ha precisato Özge Gürel: "Sarà in estate, ma la data esatta non è ancora chiara. L'impegno di Serkan con la serie è terminato da poco, il mio è appena iniziato. Non ci siamo ancora accordati su come organizzarlo".

Insomma, i dettagli potrebbero venire a galla prossimamente anche perché, come detto dalla stessa attrice, anche lei è impegnata nelle riprese della nuova serie "Hayaller ve Hayatlar", disponibile dal 17 febbraio sulla piattaforma digitale Bein Connect.

L'amore di Özge e Serkan nato nel set di Cherry Season

Anche la storia d'amore tra Özge Gürel e Serkan Çayoğlu è nata sul set. I due si sono conosciuti sul set di Kiraz Mevsimi (Cherry Season - La stagione del cuore, ndr) e da allora non si sono più separati. La notizia del matrimonio è arrivata a ottobre del 2021, infatti i giornalisti non hanno potuto fare a meno di notare l'anello che Özge indossava sulla mano sinistra.

Non è la prima volta che emerge la notizia di un probabile matrimonio tra Özge e Serkan, già nel 2016 una rivista turca aveva parlato di una possibile proposta di nozze, ma la notizia si era ben presto rivelata una fake news.