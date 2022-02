Grandi colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate di Uomini e donne in programma durante il mese di febbraio su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate al trono di Matteo Ranieri, che si ritroverà a dover fare i conti con delle situazioni non facili da gestire.

Occhi puntati anche sulle vicende di Armando Incarnato che scatenerà un'accesa discussione in studio e questa volta arriverà a sfiorare la rissa con Biagio.

Anticipazioni Uomini e donne nuove puntate: Biagio 'smascherato' da Armando

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda durante il mese di febbraio su Canale 5, rivelano che tra Biagio e Armando ci sarà una situazione decisamente molto tesa, che li porterà a stare l'uno contro l'altro.

Il motivo? Biagio chiederà alla produzione di poter mettere un brano neomelodico, scelto da lui, durante un ballo che farà in trasmissione.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Armando si renderà conto subito che c'è qualcosa che non torna.

A quanto pare, infatti, qualcuno avrebbe chiesto a Biagio di far mettere quel brano per farlo conoscere al pubblico di Canale 5 e in cambio gli avrebbe offerto dei soldi.

Rissa sfiorata tra Biagio e Armando nello studio di Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Armando si dirà certo di questa situazione, perché a quanto pare avrebbero fatto anche a lui questa proposta, ma lui si sarebbe tirato indietro.

Armando si dirà sicuro del fatto che Biagio abbia accettato dei soldi in cambio di far mettere in trasmissione il brano da lui richiesto.

Accuse che verranno rigettate al mittente da Biagio, il quale si ritroverà ai ferri corti con il suo rivale. Ebbene, gli spoiler delle prossime puntate del programma di Canale 5 rivelano che Biagio e Armando arriveranno a sfiorare la rissa in studio.

Una situazione decisamente incandescente per la coppia di cavalieri del trono over, che si ritroverà al centro dell'attenzione per questo momento decisamente poco edificante.

Matteo e Denise ai ferri corti: anticipazioni Uomini e donne

Le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Matteo Ranieri.

Il tronista si troverà in una posizione sempre più complicata e difficile da gestire, dato che Denise sarà al centro delle polemiche per i suoi incontri con Armando, in studio, al termine delle puntate di Uomini e donne.

Sebbene la ragazza continui a dire di non essere interessata al cavaliere del trono over, non lo rifiuta categoricamente e continua a parlargli, scatenando grandi e accese polemiche in trasmissione.

Matteo Ranieri si ritrova in crisi

Sta di fatto che questa volta la reazione di Denise non sarà delle migliori: le anticipazioni del programma rivelano che la ragazza si sentirà offesa dalle critiche che le verranno mosse contro e deciderà di abbandonare la trasmissione.

Una situazione decisamente difficile da gestire, in quanto Matteo non vorrebbe perdere Denise e quindi provare a farla ragionare per averla di nuovo in studio, ma dall'altro ci sarà Maria De Filippi che lo inviterà ad aprire gli occhi sull'atteggiamento della ragazza.

La conduttrice di Uomini e donne non si dirà convinta al 100% dell'innocenza di Denise in questi incontri che avvengono con Armando Incarnato e farà presente a Matteo che è lei che deve dimostrare affetto e interesse nei suoi confronti e non il contrario.

Possibile nuovo tronista potrebbe arrivare a U&D

Insomma le nuove puntate del mese di febbraio si preannunciano particolarmente intense per tutti gli spettatori di Uomini e donne, curiosi anche di sapere se ci sarà spazio per un nuovo tronista o una nuova tronista, che prenderà parte alla trasmissione nel corso delle prossime puntate.

Fino a oggi, alle varie registrazioni che sono state già fatte, non c'è stata la presentazione di nessun nuovo tronista, ma non si esclude che in vista della stagione primaverile possano arrivare nuovi volti nel programma Mediaset, pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore.