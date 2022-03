Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e con le registrazioni della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le anticipazioni delle prossime puntate che a breve andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità.

Occhi puntati in primis sull'ingresso in studio di una nuova tronista che si metterà in gioco per cercare la sua anima gemella e resterà in carica fino alla fine di questa edizione del dating show Mediaset.

Presentata la nuova tronista ufficiale: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di sabato 19 marzo rivelano che c'è stato spazio per una novità importante legata all'arrivo in studio di una nuova tronista.

Durante le prossime puntate del trono classico, infatti, come svelato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, ci sarà spazio per la presentazione ufficiale di una nuova ragazza, scelta dalla redazione come nuova tronista e pronta a mettersi in gioco per cercare di trovare il suo "principe azzurro" nello studio del seguitissimo dating show Mediaset.

Della nuova tronista, al momento, si sa solo che si chiama Veronica: non si conoscono, infatti, ulteriori dettagli sulla nuova ragazza che sarà a tutti gli effetti una delle protagoniste di questo finale di stagione di Uomini e donne.

Ida chiude definitivamente con Alessandro a U&D

In attesa di vederla all'opera e di capire se riuscirà a trovare la sua anima gemella tra i corteggiatori che parteciperanno a Uomini e donne per conoscerla, le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione, rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia composta da Ida e Alessandro.

Nell'ultima registrazione, la dama aveva scelto di troncare la relazione con il cavaliere e quindi mettere una pietra sopra a quello che avevano costruito insieme nel corso di questi mesi.

Ebbene, gli spoiler del programma di Maria De Filippi rivelano che Ida Platano non è tornata indietro sui propri passi: la dama ha portato avanti con fermezza questa sua scelta e, in effetti, la relazione con Alessandro può essere considerata definitivamente chiusa.

Armando in esterna con Anita e Alessandra: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

I due protagonisti del trono over, quindi, hanno intrapreso strade completamente differenti: ognuno è andato per conto suo alla ricerca di un nuovo amore.

Occhi puntati anche sulle vicende di Armando: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il cavaliere napoletano, ancora una volta, è uscito in esterna con Anita e Alessandra, confermando di fatto di non avere le idee chiarissime sul da farsi.

Gemma Galgani, invece, questa settimana è uscita in esterna con Franco e tra i due c'è stato un bacio.