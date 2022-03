Le puntate in onda tra qualche giorno su Canale 5 vedranno la dama storica di Uomini e donne Gemma Galgani ricevere un sonoro due di picche dal cavaliere Franco Fioravanti. Un brutto colpo per la 72enne torinese che aveva messo gli occhi proprio sul cavaliere. Tra Ida e Alessandro invece, continueranno i soliti problemi. A gettare benzina sul fuoco ci penserà Armando che attaccherà Alessandro.

Franco rifila un due di picche a Gemma Galgani

Tra qualche giorno su Canale 5, andrà in onda ciò che è stato registrato il 2 marzo scorso. Stando alle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, si viene a sapere che Gemma Galgani di ritroverà al centro dello studio di Maria De Filippi.

Di fronte a lei il cavaliere Franco Fioravanti. Pare che la dama torinese abbia messo gli occhi su di lui. Paleserà quindi il suo interesse. Purtroppo però, Franco le rifilerà un bel palo. Il cavaliere infatti, dirà chiaramente di non essere interessato a frequentare e a conoscere Gemma. Niente da fare nemmeno questa volta per la 72enne torinese.

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma rifiutata per l'ennesima volta

Mai come in questa stagione, Gemma fatica a trovare un uomo adatto a lei. Quello rifilato sa, Franco è I'm secondo due di picche nel giro di poche settimane per lei. I fan di Uomini e donne ricorderanno che anche Massimiliano le disse non non essere interessato a lei, preferendole Nadia, con la quale è poi uscito dal programma in una delle ultime puntate trasmesse su Canale 5.

Sembra proprio che Gemma sia parecchio sfortunata ultimamente, visto che anche con Franco non c'è stato nulla da fare. Riuscirà a trovare un cavaliere adatto a lei? In attesa di scoprirlo, nelle puntate in onda in questo inizio marzo, si tornerà a parlare anche della frequentazione tra Ida e Alessandro.

U&D, puntate marzo: Armando litiga con Alessandro per via di Ida

Tra la dama bresciana e il suo corteggiatore le cose proseguiranno tra alti e bassi. Ormai sono diverse settimane che i due discutono. Tutto era iniziato con la scusa della lontananza ma, nel corso delle ultime puntate, pare che i problemi tra loro siano molteplici.

Ida apparirà ancora una volta molto dubbiosa su Alessandro. Armando ci metterà il carico sa novanta e discuterà animatamente con Alessandro, il quale alla fine uscirà dallo studio. Ida lo seguirà nel backstage e poco dopo, faranno ritorno insieme in studio. Tutto risolto tra loro? Per scoprirlo, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14:45. Per rimanere aggiornati su tutto ciò che avviene a Uomini e donne e sugli altri programmi di Maria De Filippi, ci si può collegare anche al sito Witty Tv.