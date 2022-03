Il Paradiso delle Signore prosegue con i suoi appuntamenti giornalieri su Rai 1. L'attenzione dei telespettatori è attualmente incentrata particolarmente sul triangolo amoroso che coinvolge Gemma, Stefania e Marco. Per il nipote di Adelaide e la sorellastra di Gemma sta infatti diventando sempre più difficile tenere sotto controllo i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Gli spoiler della puntata 140 della soap, in onda il 1° aprile, svelano che Tra Stefania e Marco scatterà qualcosa dopo che lui andrà a trovarla. Dante invece, continuerà a tramare alle spalle di Conti.

Spoiler Il Paradiso delle Signore dell'1° aprile: Ludovica vuole recuperare il rapporto con la madre

Tra la giovane Ludovica e Flavia i rapporti non sono mai stati molto idilliaci. La situazione è sicuramente peggiorata con l'inizio della relazione tra Ludovica e Marcello. Flavia infatti, non è stata mai concorde con questa unione, aspirando per la figlia un fidanzamento con un uomo dotato di una certa posizione. Adesso che Flavia è stata lasciata dal marito però, Ludovica si sentirà intenerita dalla situazione della madre. La ragazza avrà infatti intenzione di recuperare il rapporto con sua madre. Ferdinando, l'imprenditore arrivato di recente al Paradiso, deciderà di coprire le quote che il marito di Flavia doveva versare a Dante Romagnoli.

Per Torrebruna questo potrebbe anche essere un modo per essere ben visto agli occhi della giovane Ludovica e avvicinarsi sempre di più a lei. Dante continuerà a meditare vendetta nei confronti di Vittorio. Il perfido Romagnoli sarà deciso a voler boicottare la lotteria prevista al Paradiso. L'uomo però, ormai sempre più vicino e preso dalla giovane Beatrice, capirà che a pagare le conseguenze di un sabotaggio potrebbe essere proprio la sua amata.

Romagnoli potrebbe così fare un passo indietro per amore.

Trama Il Paradiso delle Signore dell'1° aprile: Stefania e Marco si lasciano andare alla passione

Marco si recherà a cena a casa Colombo, dove vive la sua fidanzata. Il ragazzo però, ormai da tempo confuso sui suoi sentimenti, non potrà più nascondere a se stesso di essere molto preso dalla sorellastra della sua fidanzata.

Dopo essere stato ospitato dai Colombo, deciderà così di andare a trovare la figlia di Gloria, che abita ormai in un'altra casa. La ragazza infatti, dopo aver scoperto l'identità della sua vera madre, ha deciso di non vivere più con i suoi genitori. I sospetti di Irene su una possibile attrazione di Stefania per il giovane Di Sant' Erasmo si riveleranno veritieri. I due ragazzi infatti, una volta che si saranno incontrati non riusciranno più a contenere le loro emozioni.