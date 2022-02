Le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne che sono state registrate non sono affatto rassicuranti: Matteo Ranieri continua a barcamenarsi tra corteggiatrici che vanno via e il dubbio se ricominciare il percorso dall'inizio oppure no. Vista l'evidente difficoltà nella quale versa il protagonista del Trono Classico, si fanno sempre più insistenti le voci di una sua possibile sostituzione a breve: tra i candidati alla poltrona rossa del dating-show, ci sarebbero l'ex corteggiatore Alessandro Verdolini e Nicola Pisu del GF Vip 6.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Matteo aveva iniziato alla grande il percorso alla ricerca dell'anima gemella, ma ultimamente le cose sembrano essere precipitate. Dopo che Denise ha lasciato lo studio per i pesanti attacchi che continuava a ricevere per il suo avvicinamento ad Armando Incarnato, il tronista di Uomini e Donne è rimasto da solo. Anche Federica ha voltato le spalle a Ranieri perché certa che il suo interesse sia principalmente per la "rivale" pugliese.

Le anticipazioni che sono trapelate dalle ultime registrazioni del dating-show fanno sapere che la corteggiatrice napoletana è tornata ma non c'è stata nessuna scelta. Maria De Filippi ha ricordato al ligure che ha la possibilità di ripartire da zero con un nuovo gruppo di spasimanti da conoscere, ma lui non ha ancora dato una risposta definitiva, probabilmente perché non è certo di voler andare avanti nell'avventura su Canale 5.

I rumor sul futuro di Uomini e Donne

Le anticipazioni che sono trapelate dalle puntate di Uomini e Donne registrate il 16 e 17 febbraio, fanno sapere che Federica non è entrata in studio perché febbricitante. Anche se il risultato del tampone al quale si è sottoposta prima delle riprese è risultato negativo, la produzione ha deciso di evitare il suo ingresso e i contatti con gli altri protagonisti del cast.

Matteo ha ricevuto un bel messaggio da parte della corteggiatrice, un sms col quale lo rassicurava del forte interesse che nutre nei suoi confronti. Ieri pomeriggio, invece, neppure Ranieri era presente e non si è parlato di lui. Questo apparente disinteresse della redazione verso il percorso un po' traballante del tronista non fa altro che alimentare le voci di una sua possibile imminente sostituzione.

Non è da escludere, infatti, che nei prossimi giorni venga presentato un nuovo protagonista del Trono Classico, un ragazzo che possa affiancare Luca Salatino in questa seconda parte di stagione del dating-show.

I nomi delle probabili new entry di Uomini e Donne

Qualora Matteo dovesse realmente lasciare Uomini e donne senza fare una scelta e a causa dello scarso numero di corteggiatrici in studio per lui, si dice che ci sarebbero già pronti dei sostituti. Nei giorni scorsi è circolato il nome di Alessio Ceniccola, il romano che è stato il compagno di Samantha Curcio per qualche mese dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi.

I nomi nuovi per il futuro della versione giovani del dating-show, invece, sono quelli di Alessandro Verdolini e Nicola Pisu: il primo è conosciuto soprattutto per aver corteggiato Andrea Nicole Conte lo scorso autunno (lei poi ha preferito Ciprian, col quale fa coppia tutt'ora), il secondo è stato un concorrente molto discusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Maggiori informazioni a riguardo, però, non dovrebbero arrivare prima della prossima settimana, quando saranno registrate nuove puntate e si saprà se Matteo ha deciso di rimanere sul trono, di uscire con Federica oppure se andare via da single come è arrivato non molto tempo fa.