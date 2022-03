Venerdì 18 marzo, su Canale 5, Barbara D'Urso ha parlato di quello che accade nella villa romana dove si trovano i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show. Come spiegato dalla conduttrice, Mila Suarez sta facendo una corte spietata a Mirko Gancitano. Ma non solo, la Pupa ha lanciato ha punzecchiato Guenda Goria - futura sposa di Mirko.

L'accaduto

Tra le coppie de La Pupa e il Secchione Show, ci sono Mirko Gancitano (Secchione) e Mila Suarez (Pupa). I due hanno in comune Alex Belli: il primo è il migliore amico mentre la modella marocchina è una sua ex.

A Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha mandato in onda una clip dalla villa romana in cui si trovano i concorrenti. Alcune coppie sono state mostrare nell'idromassaggio e Mila si è fatta vedere abbracciata a Mirko. Ma non è finita qui, "Carmelita" ha rivelato un retroscena: "Mirko e Mila dormono nel letto insieme. Lei non smette di provocare lui..." Come spiegato dalla D'Urso, Gancitano è legato alla sua attuale compagna Guenda Goria, ma è comunque un essere umano che potrebbe cedere alla tentazione.

La conduttrice Mediaset parlando della seconda puntata de La Pupa e il Secchione, in onda martedì 22 marzo su Italia 1, Mila Suarez ha punzecchiato Guenda Goria: "Tesoro, prenditi una camomilla quando guaderai la puntata".

Il commento di D'Urso

Secondo Barbara D'Urso, Mirko Gancitano è un bravissimo ragazzo. Dunque, non arriverà mai a mancare di rispetto alla futura sposa. La conduttrice de La Pupa e il Secchione Show ha precisato che anche negli anni passati, all'interno del programma sono nate delle gelosie a causa di invaghimenti e atteggiamenti sopra le righe.

D'Urso ha tagliato corto: "Mirko è un uomo molto rigoroso".

Per chi non lo sapesse, quando Amedeo Goria (papà di Guenda) era al GFVip 6, la figlia e Mirko Gancitano gli hanno fatto una sorpresa e gli hanno comunicato che presto sarebbero convolati a nozze.

Mila Suarez e Soleil Sorge: volano stracci tra le due

In occasione della prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, Mila Suarez si è fatta subito notare.

La "Pupa" è stata protagonista di uno scontro al vetriolo con la giurata. Secondo la modella, la 27enne italo-americana è falsa e maleducata. Inoltre, si avvicinerebbe agli uomini solamente per ottenere visibilità.

Dal canto suo, la influencer ha replicato con tono piccato: "Non è che stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te?" Inoltre, Soleil ha insinuato che non è lei quella che cambia uomini come mutande ma viceversa. Infine, Sorge ha fatto notare che Mila Suarez parla a sproposito ma il suo atteggiamento sarebbe giustificato perché è nel cast come "Pupa", dunque avrebbe un quoziente intellettivo piuttosto basso.