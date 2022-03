Nervi testi nello studio di Uomini e donne, dove nel corso della puntata di oggi, 22 marzo, si è arrivati all'epilogo della frequentazione tra Ida Platano e il cavaliere Alessandro.

I due, in questi ultimi giorni, hanno provato a conoscersi meglio e ad approfondire la frequentazione, ma qualcosa non è andato bene e nella puntata odierna Ida e Alessandro si sono detti addio.

La dama è scoppiata in lacrime, scatenando l'ira di Tina Cipollari che, ancora una volta, ha perso le staffe nei confronti di Ida.

Ida in lacrime dopo l'addio con Alessandro a Uomini e donne

Nel dettaglio, la frequentazione tra Ida e Alessandro a Uomini e donne non ha dato i frutti sperati: ancora una volta la dama amica di Gemma Galgani si è ritrovata al punto di partenza.

Questo pomeriggio, infatti, si è arrivati all'epilogo della frequentazione con Alessandro, anche se Ida non ha trattenuto le lacrime dopo questo ennesimo fallimento dal punto di vista sentimentale, che l'ha profondamente segnata.

A un certo punto della discussione, di fronte al silenzio di Alessandro che non proferiva parola, ecco che Ida ha pensato di abbandonare lo studio e di uscire di scena in lacrime, scatenando la rabbia di Tina Cipollari.

Tina perde le staffe contro Ida Platano a Uomini e donne

L'opinionista di Uomini e donne ha perso le staffe nei confronti di Ida, accusandola di non prendere in mano le redini della sua vita e lasciandosi andare a un durissimo attacco che non è passato inosservato in studio, tanto da scatenare gli applausi del pubblico.

"Ma affrontalo, non uscire.

Ma chi se ne frega, basta. Non è lui? Sarà un altro" ha sbottato Tina Cipollari contro la dama del trono over, contrariata dal fatto che stesse "scappando" via dallo studio dopo l'ennesima rottura con un uomo incontrato in trasmissione.

"Possibile che devi pensare che arriva un uomo e ti risolva i problemi? Tu probabilmente sei una donna che ha bisogno di sicurezza e di un uomo che ti dà certezze, ma non puoi trovarlo in un estraneo" ha proseguito ancora Tina, che si è ritrovata spalleggiata anche da Gianni Sperti e dal pubblico che ha applaudito a favore dell'opinionista.

'Impara a essere forte', sbotta Tina Cipollari contro la dama Ida Platano

"Impara a essere forte, credi in te stessa. Tu non credi in testa. Tu vuoi trovare tutte le soluzioni attraverso un uomo" ha aggiunto ancora Tina, che ha provato così a dare anche una "scossa" alla dama Ida Platano.

Cosa succederà a questo punto? Ida seguirà il consiglio dell'opinionista di Uomini e donne oppure continuerà a fare lo sbaglio di affidarsi completamente a un uomo? La risposta nelle prossime registrazioni del programma.