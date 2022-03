Love is in the air giunge al capolinea, infatti la serie che vede come protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin terminerà la sua messa in onda venerdì 1° aprile. Nel palinsesto da chi verrà occupato il posto della tanto amata serie? Al momento non si ha alcuna certezza, ma secondo alcune ipotesi potrebbero tornare Cesur, Sühan e le intricate vicende di Brave and Beautiful.

Su Canale 5 arriva il finale di serie di Love is in the air

Come annunciato dalle anticipazioni della settimana dal 28 marzo al 1° aprile, Love is in the air finirà la sua messa in onda italiana con il parto di Alp, il secondogenito di Eda e Serkan.

Così terminerà un'altra serie di origine turca (che in Italia ha segnato il successo dei protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin), che negli ultimi anni accompagnano il pubblico di Canale 5 durante i pomeriggi estivi orfani dei grandi programmi di successo come Uomini e Donne e Amici.

Ora chi andrà a occupare lo spazio di Eda e Serkan? A quanto pare Sühan e Cesur. Proprio così. Si ipotizza, infatti, che Brave and Beautiful possa tornare al posto di Love is in the air con la seconda stagione, totalmente inedita per l'Italia. Da diverse settimane su Mediaset sta andando in onda il promo della serie, che per il momento parla solamente di un "prossimamente", ma la possibilità di rivedere Brave and Beautiful presto in tv diventa sempre più concreta.

A che punto è arrivata la trama di Brave and Beautiful?

L'ultima puntata della prima stagione di Brave and Beautiful è andata in onda su Canale 5 il 10 settembre 2021, ma a che punto è arrivata la trama? I Korludağ si sono tutti ammalati a causa di un'intossicazione alimentare. Cahide viene portata in ospedale e teme che la sua finta gravidanza possa venire alla luce, ma dall'ecografia scopre di essere realmente incinta.

Cesur, intanto, riceve l'esito dell'esame autoptico che è stato effettuato sui resti del padre e dalle analisi viene fuori che qualcuno l'ha sparato. Per questo motivo l'ipotesi del suicidio non può più essere considerata valida.

Così Cesur va da Tahsin per chiedergli spiegazioni. Tra i due si accende una furiosa lite che viene solamente interrotta dall'arrivo di Sühan e della polizia.

Intanto Cesur vuole rintracciare Riza per scoprire cosa è realmente accaduto la notte in cui il padre ha perso la vita, così insieme a Banu si reca in carcere per incontrarlo.

Cesur deve far fronte anche alle incomprensioni che si stanno creando nel suo rapporto con Sühan, perché lei è convinta che Tahsin non sia implicato nell'omicidio del padre di Cesur. Quest'ultimo, invece, non riesce a fare a meno di considerarla la figlia dell'assassino della sua famiglia.