L'appuntamento con Un posto al sole continua a riservare grandi colpi di scena e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà anche il ritorno di Angela.

La moglie di Franco, dopo un periodo di assenza dettato dalla sua scelta di perseguire il suo sogno lavorativo, tornerà a mettere piede a Napoli e non sarà affatto facile riuscire a gestire tutto nel migliore dei modi.

A svelare un po' di retroscena su quello che succederà nelle prossime puntate ci ha pensato l'attrice Claudia Ruffo, che veste proprio i panni di Angela nella soap, la quale ha svelato che il rapporto con Franco non sarà affatto idilliaco.

Il ritorno di Angela: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, l'appuntamento quotidiano con Un posto al sole non smette mai di stupire i quasi due milioni di spettatori che tutte le sere si collegano su Rai 3 per seguire i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Grandi colpi di scena ci saranno anche nelle prossime puntate di questa stagione, le quali saranno caratterizzate dal ritorno di Angela, uno dei volti storici della soap opera.

Il suo rientro in scena è previsto a partire dal 28 marzo e si preannuncia denso e carico di sorprese, così come svelato dall'attrice stessa.

Retroscena su Angela e Franco nella soap Un posto al sole

Claudia Ruffo, in una recente intervista a Telepiù, ha svelato che il rapporto tra Angela e Franco non sarà per niente semplice da gestire e che i due si ritroveranno ad affrontare una vera crisi.

"Non sarà un ritorno facile. Del resto Franco non riesce a capire appieno le esigenze di Angela, una donna che ha scelto di andare avanti un lavoro in cui crede" ha rivelato la protagonista di Un posto al sole, anticipando così che il rapporto tra Angela e suo marito continuerà a essere caratterizzato da numerosi alti e bassi.

Come se non bastasse la lontananza di Angela, in tutto questo periodo, ha portato delle conseguenze inaspettate anche sul suo rapporto con la figlia Bianca.

'La lontananza ha creato vuoti importanti', rivela l'attrice di Angela

"L'assenza di Angela ha creato difficoltà anche a sua figlia Bianca. La lontananza ha creato dei vuoti importanti, insomma" ha svelato l'attrice Claudia Ruffo, confermando di fatto che questo rientro in città di Angela non sarà affatto rose e fiori.

In attesa di rivederla di nuovo all'opera nel cast di Un posto al sole, l'attrice non ha nascosto che ci sono stati dei momenti in cui ha pensato per davvero di uscire di scena definitivamente dalla soap.

Alla fine, però, ci ha ripensato, capendo che non è necessario abbandonare del tutto la "famiglia della soap" per tentare nuove strade e avventure professionali.