Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante gli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 21 a venerdì 25 marzo ci saranno importanti colpi di scena e novità per gli inquilini di Palazzo Palladini. A tal proposito, Marina Giordano tornerà a Napoli e Roberto Ferri vorrà vedere chiaro sul ritorno in città della sua ex moglie e sui motivi che la tengono lontana dai cantieri navali. Nel frattempo, Chiara sarà nei guai e dovrà barcamenarsi fra i problemi lavorativi e quelli sentimentali. Inoltre, verranno trattate anche le vicende di Nunzio, Rossella e Niko Poggi.

Un posto al sole, anticipazioni al 25/3: Roberto fa domande a Marina

Marina e Roberto avevano avuto un avvicinamento nelle recenti puntate di Un posto al sole. La coppia, dopo anni di tira e molla, si era lasciata andare alla passione. Purtroppo, però, Giordano aveva scelto di non proseguire la relazione con l’imprenditore e di salvare il suo rapporto con Fabrizio Rosato. Negli episodi della soap partenopea che andranno in onda dal 21 al 25 marzo, Roberto tenterà di estorcere informazioni a Marina. In particolar modo, il papà di Filippo vorrà fare luce sul ritorno nel capoluogo campano di Giordano e sulla sua assenza dai cantieri navali. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera, però, non specificano se le domande che Ferri farà alla sua ex moglie saranno solo di carattere lavorativo o, se dietro al suo interesse e alle sue curiosità ci siano anche motivazioni personali.

Un posto al sole, episodi al 25/3: Chiara è nei guai e potrebbe finire nella trappola di Roberto

Nel frattempo, Chiara avrà molte preoccupazioni e problematiche da risolvere. In particolar modo, Petrone continuerà a tentare di essere una brava imprenditrice e a onorare il cognome che porta, provando a fare le veci del suo defunto padre.

Purtroppo, però, la fidanzata di Nunzio non smetterà di essere dipendente dalle sostanze stupefacenti e sarà sempre nel mirino di Ferri e Lara. Infatti, Chiara potrebbe finire nella trappola architettata da Roberto e Martinelli. Nel frattempo, il giovane Boschi si avvicinerà a Rossella e riuscirà a trovare conforto nella sua amica.

Un posto al sole, puntate al 25/3: Niko ha paura di perdere Jimmy

Inoltre, nelle puntate della soap partenopea che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino a venerdì 25 marzo, ci saranno nuovi sviluppi nelle vicende legate al piccolo Jimmy. In particolar modo, Micaela aveva recentemente deciso di volere vivere in Germania con suo figlio, nonostante il parere contrario dei Poggi e delle persone vicine al bambino. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda prossimamente su Rai 3 rivelano che Niko tenterà di escogitare un piano per non allontanarsi da Jimmy. Al momento, però, non è chiaro cosa penserà di fare l’avvocato e se riuscirà ad evitare il trasferimento del bambino a Berlino. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.