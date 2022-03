Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante gli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 21 a venerdì 25 marzo ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Bianca finirà nei guai e Franco ed Angela non è detto che riescano ad accorgersi in tempo di quanto accadrà alla loro bambina. Nel frattempo, Nunzio non comprenderà pienamente quello che succederà alla sua fidanzata, in pena per le questioni di affari e per la dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Il figlio di Franco Boschi, infatti, si avvicinerà a Rossella e troverà conforto nella dottoressa. Inoltre, durante la settimana, Niko dovrà escogitare un piano per non perdere suo figlio Jimmy e non farlo trasferire a Berlino.

Un posto al sole, trame al 25/3: Bianca finisce nei guai

La piccola Bianca non sta attraversando un periodo sereno. Infatti, la giovane Boschi ha avuto prima un periodo di sofferenza per la lontananza di sua mamma, successivamente, invece, ha saputo che suo cugino Jimmy doveva lasciare Napoli, per andare a vivere in Germania. Le preoccupazioni per la figlia di Franco non saranno finite. Infatti, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 25 marzo rivelano che Bianca finirà nei guai.

Purtroppo, la situazione in cui finirà la nipote di Renato non sarà piacevole, perché potrebbero esserci risvolti inquietanti. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, anticipano che la situazione potrebbe risolversi nel caso in cui Franco ed Angela riescano ad accorgersi in tempo di quanto capiterà alla loro bambina.

Un posto al sole, puntate al 25/3: Chiara tramortita dai problemi, Nunzio si avvicina a Ross

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, inoltre, verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Chiara e al suo fidanzato Nunzio. A tal proposito, l’imprenditrice non passerà momenti facili, perché dovrà barcamenarsi fra i problemi lavorativi, legati alle aziende ereditate da suo papà e la dipendenza da sostanze stupefacenti.

In aggiunta a queste beghe, Petrone soffrirà per il suo rapporto con il fidanzato e non si renderà conto di essere vicina a finire nella trappola architettata da Roberto e Lara. Nel frattempo, Nunzio si avvicinerà a Rossella e il giovane Boschi troverà conforto grazie all’amicizia con la dottoressa.

Un posto al sole, episodi al 25/3: Niko prova ad escogitare un piano per non perdere Jimmy

Nel frattempo, Niko avrà preoccupazioni, perché ha scoperto che Micaela vuole portare il piccolo Jimmy in Germania. Infatti, la gemella Cirillo, dopo avere saputo di non potere più avere figli, ha deciso di trasferirsi a Berlino con il bambino. Il fratello di Angela tenterà di escogitare un piano per cercare di non allontanarsi da Jimmy.

Al momento, però, non è chiaro se il giovane Poggi riuscirà nel suo intento. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.