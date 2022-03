A Un posto al sole, la settimana dal 7 all'11 marzo sarà molto importante sotto diversi punti di vista. Al centro dell'attenzione ci sarà il piano di Ferri e Lara per ottenere il controllo sul gruppo Petrone. Analizzando il patrimonio di Chiara, i due scopriranno che la ragazza è molto più ricca di quanto pensassero e il loro primo obiettivo sarà quello di spingerla a vendere l'albergo. Chiara, tuttavia, si farà scudo ancora una volta con la droga e riuscirà a tenere testa a Roberto in riunione, tanto che lui e la sua socia inizieranno a sospettare che dietro la reazione della giovane imprenditrice ci sia qualcosa.

Roberto e Lara alleati contro Chiara

Le puntate di Un Posto al sole dal 7 all'11 marzo saranno molto interessanti per la storia di Chiara Petrone, La ragazza sarà sempre nel mirino di Roberto e Lara che, dopo aver analizzato i documenti, scopriranno che Chiara è molto più ricca di quanto pensassero. Con il vasto patrimonio lasciato da Petrone, sua figlia potrebbe tranquillamente non lavorare e vivere di rendita: eppure si dà da fare per portare avanti la radio e l'albergo di suo padre che ormai frutta davvero pochissimo. Roberto punterà per prima cosa l'immobile e si muoverà in modo che Chiara venda l'attività poco remunerativa di suo padre.

Chiara sarà in ansia per la riunione: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 7 all'11 marzo rivelano che, per arrivare al suo obiettivo, Roberto Ferri userà Lara che fingerà di essere amica e confidente di Chiara. Puntando sulla fiducia, i due soci conteranno di poter convincere la figlia di Petrone a vendere l'albergo, ma non sarà così semplice per loro.

Chiara, nel frattempo, sarà sempre più in ansia tutte le volte in cui dovrà affrontare una riunione con Roberto che le mette molta soggezione con il suo cinismo. La ragazza sarà confusa e anche pentita di aver accettato di entrare in società con l'imprenditore, si sentirà in una situazione più grande di lei e si lascerà andare ad un pianto liberatorio.

Roberto spiazzato dall'intervento di Chiara

Nel corso delle puntate dal 7 all'11 marzo, a Un Posto al sole Chiara sarà in procinto di affrontare un'altra riunione con Roberto, [VIDEO]ma l'insicurezza prenderà il sopravvento e per lei l'unica via d'uscita sarà ancora una volta la cocaina. Dopo aver assunto la droga, Chiara si recherà alla riunione con il direttore finanziario e Roberto esporrà tutte le ragioni per vendere l'albergo, ma sarà spiazzato. La figlia di Petrone, infatti, interverrà duramente, opponendosi con forza alla possibilità di vendere, spiegando che per l'altissimo valore affettivo non cederà mai quell'attività. Roberto e Lara saranno basiti dalla reazione di Chiara e dalla sua forza d'animo improvvisa e sospetteranno che dietro questo cambiamento repentino ci sia qualcosa.