I nervi sono tesissimi nella Scuola di Amici: mancano circa tre settimane all'inizio della fase serale, per questo gli allievi ancora in bilico si dividono tra momenti di crisi e altri di determinazione nel voler raggiungere l'obiettivo. Nel corso del daytime che è andato in onda il 28 febbraio, Christian ha manifestato la sua volontà di abbandonare il programma: a dissuaderlo ci hanno provato il compagno Alex e Maria De Filippi. Il messaggio più importante, però, Stefanelli l'ha ricevuto su Instagram dal fidato amico Mattia, ex alunno del talent e oggi suo fan numero uno.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Le parole poco carine che gli hanno rivolto Alessandra Celentano e Veronica Peparini, non hanno fatto altro che alimentare un malessere che Christian covava da giorni. Il ballerino di Amici, infatti, sembra aver perso la bussola da quando Mattia ha dovuto lasciare la scuola per infortunio: i due erano legatissimi e ora il giovane si ritrova da solo a dover affrontare mille difficoltà e lo scetticismo di alcuni prof sul suo talento.

Parte del daytime che è andato in onda lunedì 28 febbraio, infatti, è stata dedicata alla crisi che ha vissuto Stefanelli subito dopo la puntata di domenica scorsa.

il ragazzo, appena rientrato in casetta, è andato in camera e ha cominciato a preparare la valigia.

Alex si è accorto di tutto e ha chiesto spiegazioni al compagno di stanza che, di tutta risposta, ha manifestato la ferma volontà di abbandonare il programma perché stanco di tutto.

Le parole della conduttrice di Amici

Dopo che Alex ha cercato di opporsi all'uscita di Christian con parole forti, è intervenuta anche Maria De Filippi.

La presentatrice di Amici ha fatto sfogare il giovane, facendogli dire tutto quello che gli passava per la testa in quel momento di evidente crisi.

"Non sto più bene, è un accumulo di cose. Non riesco più a ballare, non sto bene", ha spiegato il danzatore del team Todaro alla padrona di casa del talent-show.

Assecondando solo il parte l'allievo, la conduttrice l'ha invitato a riflettere bene su questa situazione, soprattutto perché potrebbe pentirsene una volta varcata la soglia della porta degli studi Elios.

"Fare la valigia oggi non ha senso. Riflettici e magari falla domani. Capisco che sei destabilizzato, ma il pubblico ti ama. Se vuoi andare via, fallo perché stai male e non per rabbia", ha detto Maria al ballerino di hip-hop.

Il ragazzo è stato anche invitato a confrontarsi telefonicamente con la famiglia prima di prendere qualsiasi decisione: "Ce la puoi fare a ritrovare l'equilibrio se vuoi".

Il supporto dell'ex protagonista di Amici

Maria ha trovato in Alex un alleato nell'opera di convincimento messa in atto per far sì che Christian non lasci la scuola di Amici, ma l'intervento più importante potrebbe essere arrivato da lontano.

Come riportano i siti di Gossip in queste ore, subito dopo il daytime del 28 febbraio sul profilo Instagram di Mattia Zenzola è apparsa una Stories dedicata al ballerino in crisi, nonché suo amico fraterno.

"Sono con te e ricorda quello che ci siamo sempre detti. Non si molla. Ti voglio bene fratè", ha scritto il danzatore di latinoamericano accanto ad una foto che lo ritrae affianco a Stefanelli all'interno della casetta nella quale hanno convissuto per mesi, ovvero fino a quando lui non ha dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio al piede piuttosto serio.

Ancora non si sa se Christian ha deciso di restare oppure di andare via ma, visto che manca una sola puntata domenicale prima dell'inizio del serale, è molto probabile che il ragazzo rimanga anche solo per conoscere la decisione di Raimondo sul suo futuro nel talent.