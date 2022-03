La storyline che vede protagonista Bianca Boschi sta assumendo toni sempre più sinistri e angoscianti. La puntata di Un posto al sole, andata in onda venerdì 25 marzo, si è conclusa con un colpo di scena che ha fatto rabbrividire gli spettatori. La figlia di Franco ha ascoltato un messaggio sul suo telefono in cui una voce metallica maschile, molto inquietante, ha rivelato che la piccola ha superato solo il primo step di una challenge e che presto dovrà affrontare un altro compito ancora più duro. A seguire cercheremo di capire chi si potrebbe nascondere dietro queste richieste.

Un posto a sole e le web challenge

Bianca Boschi è caduta vittima di una web challenge, ma cos'è esattamente? Senza scendere nei dettagli, si tratta di una sfida che viene lanciata sul web da qualcuno per "gioco". Talvolta può essere un utente, una pagina, un personaggio famoso, poco conta, il punto è che bisogna soddisfare i vari passaggi. In genere si tratta di richieste innocue come ripetere un balletto o cantare un brano, ma esiste anche l'altra faccia della medaglia, una parte oscura del web. Talvolta (molto raramente) vengono fatte richieste molto pericolose e inquietanti, come fare selfie in condizioni estreme o ingurgitare pillole. Nel caso di Bianca, la bambina è arrivata persino a rubare dei soldi a Silvia.

Un posto al sole: Bianca è in grave pericolo

I minori sono facilmente manipolabili e tali sfide possono metterli seriamente in pericolo. Anche escludendo il rischio di un incidente fisico, l'impatto psicologico che una challenge può avere su un minore è devastante. Va considerato però un altro punto molto importante. Dietro queste challenge, più che un "orco", spesso si nascondono altri bambini.

Tali sfide iniziano a girare di utente in utente ed anche ragazzi innocenti possono ritrovarsi prima vittime e poi loro stessi "carnefici". Questa premessa porta al punto principale. Chi si nasconde dietro la web challenge di Bianca? Del resto la voce che si è potuta ascoltare nell'episodio di venerdì sembrava quella di un uomo adulto.

Un posto al sole: chi si nasconde dietro questo ‘gioco’ inquietante

Quest'articolo non conterrà spoiler, ma in ogni caso al momento non ci sono anticipazioni che rivelano chi stia manipolando Bianca. Sono stati forniti però degli indizi molto interessanti. Va chiarito subito che la voce metallica, per quanto inquietante, è chiaramente contraffatta quindi potrebbe appartenere a un uomo, come a una donna ma anche ad un ragazzino. Fortunatamente Bianca non ha ricevuto proposte "ambigue", le richieste ricevute sembrano frutto di una mente immatura più che di un adulto con cattive intenzioni. La sensazione è che dietro queste sfide si possa nascondere un minore come lei. Ma chi potrebbe essere? Una sua amica? Un gruppetto di bulli? Ovviamente resta anche in piedi l'ipotesi di un uomo. Nessuno lo sa al momento, ma tale storyline si preannuncia molto interessante.