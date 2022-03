La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 7 marzo è stata ricca di colpi di scena. L'eliminazione di Soleil Sorge ha lasciato tutti senza parole, ma anche le successive dichiarazioni di Delia Duran, durante un momento di confidenze con Barù, non hanno lasciato indifferente il pubblico. La donna avrà sicuramente spiazzato il marito Alex Belli, spiegando di aver capito di poter vivere tranquillamente senza di lui e di essere consapevole che non soffrirà se dovesse decidere di lasciarlo.

Le dichiarazioni di Delia Duran

Dopo l'improvvisa e inaspettata uscita di scena di Soleil Sorge, Delia Duran ha fatto una sorta di bilancio di quello che è accaduto in questi mesi, pensando alla sua relazione con Alex Belli e a tutti gli sviluppi che ci sono stati.

La modella si è confidata con Barù, parlando dei suoi sentimenti e di come sono cambiati durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. La donna ha spiegato che soffrire così tanto per Alex l'ha aiutata a crescere e ora è consapevole che se non dovessero più stare insieme non soffrirà come pensava. "Posso vivere senza di lui. Non muoio più per lui" ha spiegato Delia, che ha sottolineato che mesi fa era in un tunnel senza via d'uscita, mentre ora si sente molto più forte e decisamente cambiata. La modella ha spiegato che lo ama, ma se le cose non dovessero andare non sarà un problema.

Le parole di Delia su Alex

Probabilmente il fatto che Alex Belli abbia scritto una nuova lettera per Soleil Sorge e che abbia nuovamente cercato di tirare fuori dalla bocca dell'influencer dei sentimenti che in realtà lei ha negato di aver provato, è stato un tassello in più per Delia.

Durante le confidenze con Barù, la modella ha spiegato di essersi distaccata da Alex Belli, pur amandolo ancora. "Alex si doveva fermare prima" ha spiegato Delia, ancora molto delusa per il comportamento che il marito ha tenuto nella casa del GF Vip. La donna ha spiegato di essere andata in confusione, ma di averci pensato molto.

Ha la consapevolezza che quello che Alex ha fatto con Soleil non era solo uno show, ma era la realtà, per questo si è sentita così ferita e delusa. "Ho messo tutto in discussione" ha aggiunto la donna, che ha preso maggiore consapevolezza della sua relazione con Alex e di ciò che desidera veramente.

Delia su Alex: 'Con Soleil è andato oltre'

Delia ha confessato di essere innamorata di Alex Belli e di avere intenzione di capire le sue motivazioni, ma è sicura che non ha finto nella casa del GF Vip. La donna ha spiegato che loro hanno una visione dell'amore particolare, ma che questo non significa che debba per forza durare per sempre. Ha confermato che quando uscirà dalla casa se si dovesse rendere conto che non riesce più a stare con lui, lo lascerà consapevole di non soffrire come prima. "Senza Alex la mia vita continua" ha spiegato Delia, confermando di essere molto più distaccata da lui rispetto a prima. "Questo stacco fisico mi è servito" ha aggiunto, sottolineando di aver sofferto molto.