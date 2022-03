Ieri sera è andato in onda su Canale 5 il nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi, il survivor game più famoso d'Italia, condotto da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino nelle vesti di opinionisti. A pochi giorni dall'inizio del reality, i naufraghi iniziano già a dare i primi segni di cedimento e, complice la fame, iniziano i primi scontri tra i concorrenti. Proprio nella puntata di ieri, giovedì 24 marzo, tra Floriana e Nicolas, sono volate delle dure parole e accuse.

Isola, Floriana VS Nicolas, volano accuse

Durante la diretta di ieri dell'Isola dei Famosi, Floriana ha accusato Nicolas di aver infranto il regolamento dicendo che, prima dell’inizio del reality, tutti i naufraghi sono stati chiusi per 5 giorni in albergo e ogni concorrente dell’Isola dei Famosi doveva abbandonare tutti gli oggetti personali, telefoni compresi.

Tuttavia, la romana ha accusato Nicolas di non aver consegnato il telefono e che alcuni concorrenti vicini alla stanza di Vaporidis avrebbero affermato che lui non sarebbe mai uscito proprio per stare al cellulare.

Dopo questo sfogo, Ilary ha cercato di chiarire dicendo che la produzione indagherà, ma che il gioco inizia quando i concorrenti entrano nella spiaggia e che quello che accade in hotel non fa testo. Ad ogni modo, Floriana non si è fermata e ha continuato ad attaccare l’attore, dicendo: ”Lui non è stato leale con se stesso e con il gruppo. Non ho tollerato il suo modo arrogante di criticarci e dirci ‘siete venuti in questo programma, dovete liberarvi davvero’. Ci criticava di continuo perché ci lamentavamo.

Quando vengo criticata da persone non corrette mi infastidisco. La storia del telefonino l’hanno detta Marco ed Estefania, lui è un privilegiato perché aveva anche un rasoio per capelli. Noi qui dentro siamo entrati senza nulla e lui invece può rasarsi. A me hanno negato anche agli occhiali, nonostante ho un problema agli occhi.

Per me lui è un privilegiato. Sì ti chiamo infame!”. Nicolas ha cercato di mantenere la calma, dicendo che lui in camera parlava da solo per provare un programma radiofonico che voleva fare sull’isola e che la produzione può indagare benissimo in camera sua e che semmai qualcuno dovesse trovare un telefono, lui andrà via dall’Isola.

Ascolti prime due puntate Isola dei Famosi

Questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi è partita col botto e le dinamiche non mancano quasi mai. La prima puntata del reality ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.236.000 telespettatori per uno share del 23.26%. Mentre invece la puntata di ieri, giovedì 24 marzo, ha totalizzato 2.307.000 telespettatori, con uno share del 15.39%. Gli ascolti di ieri risultano un po' più bassi, ma è normale in quanto ieri sera è andata in onda su Rai 1 la partita Italia-Macedonia, per la qualificazione ai mondiali, che ha totalizzato 9.735.000 spettatori.