Continua l'appuntamento con Un Posto al sole e l'episodio in onda mercoledì 30 marzo su Rai 3 e RaiPlay farà luce su diverse dinamiche. Rossella dovrà fare i conti con la vicinanza forzata di Riccardo e Virginia, dato che lavorano insieme a lei nello stesso ospedale. Ma tra loro è davvero finita? Un momento molto particolare li vedrà ancora complici. Nel frattempo Patrizio si appresterà a lasciare Napoli, non facendo altro che inasprire ancora di più le incomprensioni tra Ornella e Raffaele, discordi sin dall'inizio su questa delicata questione.

Occhio anche a Bianca, che non saprà più come fare per uscire dalla pericolosa morsa della web challenge nella quale si è infilata.

Un Posto al sole episodio 5.913 mercoledì 30 marzo 2022

Bianca ha accettato, per forza di cose, un'altra prova della web challenge, questa volta molto pericolosa. Con una bomboletta spray ha imbrattato i muri della scuola dove insegna Viola, riuscendo però a farla franca, ma per quanto? La bimba rischia di essere scoperta dalla sua maestra, ma almeno per il momento la bravata è ancora senza un colpevole.

Mentre Bianca è tormentata dai sensi di colpa, Angela e Franco non fanno altro che litigare, mettendo in secondo piano i tormenti della figlia, che si chiude in se stessa.

Riccardo e Virginia si trovano molto vicini

Mentre Bianca non sa come uscire dalla trappola della web challenge, in ospedale ci sarà parecchio caos. Tra Ornella e Crovi non c'è particolare simpatia, ormai è cosa nota. Riccardo ha finito per fare ancora di testa sua, facendo indispettire la dottoressa Bruni.

Nonostante voglia la separazione, Riccardo si renderà conto di essere ancora legato a Virginia, in particolare quando condividerà con lei un problema in ospedale.

La storia d'amore con Rossella è in bilico? Per la ragazza, però, i problemi non sono finiti qui.

Franco inizia a sospettare di Bianca, spoiler Upas

Le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole, che andrà in onda mercoledì 30 marzo, raccontano che Rossella si troverà in un momento molto difficile, che dura ormai da diverso tempo.

Non solo sarà preoccupata per ciò che ha visto tra Riccardo e Virginia, ma penserà anche alle conseguenze della partenza di Patrizio.

Ornella e Raffaele sono in crisi e, dopo che Patrizio sarà in Spagna, dovranno gestire i loro conflitti una volta per tutte. La presenza di Viola è temporanea e non è di certo sufficiente a risolvere le cose.

Intanto Franco inizierà a sospettare che sia stata Bianca a imbrattare i muri della scuola. Ci si chiede chi si nasconda dietro questa pericolosa web challenge, ma senza dubbio la verità verrà a galla nel corso dei prossimi episodi della soap in onda su Rai 3.