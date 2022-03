Continuano gli episodi di "Un posto al sole" (Upas), la soap opera di Rai3 ambientata a Posillipo.

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 marzo, sono ricchi di novità e colpi di scena, che intratterranno i telespettatori di sempre. Fra questi emergono il rientro a Napoli di Marina e Fabrizio, l'assunzione di Nunzio al caffè Vulcano al posto di Patrizio, lo scontro fra Ornella e Raffaele a causa della decisione affrettata del figlio di trasferirsi in Spagna e dell'intesa fra Raffaele ed Elvira.

Raffaele si avvicina a Elvira

A seguito a un'accesa discussione con la moglie, Raffaele trascorre una piacevole serata assieme ad Elvira, nel corso della quale i due si avvicinano. Mentre Marina e Fabrizio fanno rientro a Napoli, Nunzio è alla ricerca del vestito giusto per un'uscita romantica con Chiara. Raffaele si sente in colpa per aver trascorso una serata clandestina con Elvira. Intanto la dottoressa Bruni fa di tutto per far riappacificare Raffaele e Patrizio, il quale, nello stesso tempo, deve risolvere la questione Samuel. Mentre il rapporto fra Marina e Rosato appare sempre più incrinato, Ferri scopre che l'imprenditrice è rientrata in città nel momento sbagliato, scatenando la gelosia di Martinelli.

Intanto Nunzio risente parecchio della differenza di rango sociale tra lui e la giovane Petrone.

Marina viene sconvolta dall'incontro con Roberto Ferri

A causa delle forti pressioni sul lavoro, Chiara continua a rifugiarsi nella cocaina, ma viene inaspettatamente scoperta da qualcuno.

Nel frattempo Marina viene particolarmente turbata dall’incontro con Roberto e dall'intesa che si è creata tra quest'ultimo e Lara.

Samuel rimane molto male quando scopre che il posto del giovane Giordano come capo cuoco del ristorante di Silvia non sarà ricoperto da lui, ma da Nunzio. Quest'ultimo, al settimo cielo, non vede l’ora di dare la bella notizia a Chiara, la quale non la prende però molto bene.

Intanto Micaela prende un’importante decisione con il piccolo Jimmy, escludendo di nuovo Niko.

Samuel affronta Nunzio

Un’iniziativa di Micaela e Manuela mette in difficoltà Renato, finendo per rovinare quanto da quest'ultimo organizzato in occasione della festa del papà. Manuela però riesce ad architettare un piano che mette finalmente d'accordo tutti.

Infine Samuel, molto ferito dal comportamento del giovane Cammarota, decide di affrontare Nunzio duramente.