Tante novità avverranno in occasione della quinta puntata di Noi, la fiction della rete ammiraglia Rai con protagonista l'attore Lino Guanciale. Gli spoiler dei due nuovi episodi, in programma il 3 aprile sui teleschermi di Rai 1, raccontano che Pietro Peirò cercherà di salvare le sorti del suo matrimonio entrato in crisi con sua moglie Rebecca.

Anticipazioni Noi, puntata 3 aprile: Rebecca organizza una festa per il compleanno del marito

Le anticipazioni di Noi, riguardanti la quinta puntata che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 3 aprile dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Il tempo è prezioso", si assisterà a un tuffo nel passato da parte dei protagonisti. Pietro e Rebecca (Aurora Ruffino), infatti, attenderanno con ansia la nascita dei loro tre gemellini. Un periodo, che la coppia vivrà denso di emozioni, sebbene non siano tutte rosee e fiori. Purtroppo le cose di complicheranno quando Peirò incinta inizierà ad avere dei notevoli sbalzi d'umore per colpa degli ormoni in circolo nel sangue. Inoltre, le preoccupazioni per il futuro aumenteranno il disagio della donna. Un nervosismo, che contagerà anche Pietro, che cercherà di stare vicino alla moglie.

Successivamente, Rebecca organizzerà una festa per il compleanno del marito nei minimi dettagli.

Peccato che la ragazza si riveli vuota di energie per via della gravidanza a rischio. Tutto questo le causerà una tristezza irrefrenabile.

Pietro cerca di riconquistare sua moglie

Nel secondo episodio della quinta puntata di Noi dal titolo "Sposi", ritroveremo Rebecca e Pietro negli anni 2000. La coppia, ormai diventata da tempo genitori, apparirà distante e poco collaborativa.

Purtroppo il matrimonio sembrerà andare su due binari ben diversi. Peirò, infatti, desidererà riprendere la sua carriera musicale e per questo trascurerà suo marito. Proprio quest'ultimo faticherà non poco ad accettare di perdere sua moglie e per questo cercherà di riconquistarla a ogni costo. Alla fine, la protagonista rimarrà completamente stupita dalle sorprese organizzate da Pietro.

Riassunto puntate precedenti

Nella puntata precedente trasmessa il 27 marzo, Daniele è rimasto deluso dal comportamento di Rebecca, reo di averlo tenuto lontano dal suo vero padre per così tanto tempo. I Peirò, invece, hanno scoperto di attendere tre gemelli e per questo hanno deciso di comprare una casa più grande.

Non ci resta, quindi, che attendere il 3 aprile per vedere la penultima puntata della fiction con Lino Guanciale in prima visione su Rai 1.