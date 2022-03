Continua su Rai 3 l'appuntamento con la serie tv "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a venerdì 25 marzo, Speranza sarà convinta di concedersi a Samuel. Quest'ultimo chiederà a Patrizio di poter usufruire del seminterrato, ma lui gli dirà che già l'ha promesso a un'altra persona che conosce bene. Inoltre Fabrizio si preparerà in vista del processo, mentre Ornella e Raffaele si troveranno sempre più su posizioni inconciliabili.

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 21 marzo, Niko sarà preoccupato per il comportamento di Manuela e ragionerà su quello che realmente vuole. Pertanto assumerà un'iniziativa del tutto sorprendente. Intanto Serena e Filippo supporteranno Micaela, in una situazione che per lei è particolarmente complicata. Inoltre Nunzio dopo aver risolto alcune questioni rimaste in sospeso, troverà un momento di sollievo nel legame speciale con Rossella.

Nell'episodio di martedì 22 marzo, Micaela proseguirà nel suo obiettivo di portare Jimmy a Berlino. Niko tenterà di costruire il futuro della sua famiglia.

Nel frattempo Susanna dubiterà del comportamento di Manuela. In tutto questo Raffaele e Ornella, nonostante l'impegno profuso da Viola, si troveranno sempre più distanti. In tutto questo Patrizio dovrà valutare come si sono comportati Nunzio e Samuel nella cucina del Vulcano.

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 23 marzo, Chiara dovrà fronteggiare innumerevoli tensioni con Nunzio e non comprenderà le trame diaboliche che stanno perpetrando Lara e Ferri.

Intanto Niko per calmare Susanna, riferirà a Manuela di finirla con le sue provocazioni. Inoltre Speranza al fine di far star meglio Samuel e per dimostrargli il suo amore, deciderà di preparare una serata romantica e chiederà il supporto di Mariella.

Nella puntata di giovedì 24 marzo, nessuno si renderà conto di quello che sta accadendo nella vita di Bianca.

Nel frattempo Roberto e Lara andranno avanti con i loro marchingegni contro Chiara, mentre Nunzio riuscirà a sorprendere la giovane Petrone con una scelta inattesa. In tutto questo Speranza sarà propensa a passare una serata d'amore con Samuel, ma un contrattempo dell'ultimo momento potrebbe mettere ogni cosa in discussione.

In base agli spoiler di venerdì 25 marzo, l'atto compiuto da Bianca contro Silvia potrebbe essere solo l'inizio di una pericolosa situazione in cui la bambina è entrata senza volerlo. Intanto Fabrizio si adopererà in vista del processo. Ferri e Marina invece proveranno a scoprire i motivi per cui si è assentato dai Cantieri. Infine Samuel chiederà a Patrizio di poter andare insieme a Speranza nel seminterrato, ma lui gli risponderà che già l'ha promesso a un'altra persona di sua conoscenza.