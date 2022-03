Barù è stato nella casa del Grande Fratello Vip per circa tre mesi e, nonostante ciò, è riuscito a conquistare il pubblico, classificandosi al terzo posto. Il nipote di Costantino della Gherardesca durante la sua permanenza nell'appartamento di Cinecittà ha instaurato un bel rapporto con Jessica Selassié, la quale si era presa una cotta per lui.

Il food-influencer non si è mai lasciato andare del tutto e, una volta finito il reality, ha raccontato la sua verità a Verissimo. Barù ha infatti affermato di avere una bella amicizia con Jessica, ma di non essere innamorato di lei.

Barù parla della sua esperienza al GF Vip

Barù, nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 19 marzo, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ha vissuto tre mesi intensi nel reality show, ma nonostante ciò è rimasto sempre se stesso. "Ho accettato il Grande Fratello per i soldi", ha dichiarato l'ex concorrente, aggiungendo che, siccome era anche il periodo natalizio, che lui non ama molto, ha colto la palla al balzo per partecipare al programma senza preoccuparsi di fare i regali.

Successivamente ha spiegato che la partecipazione alla trasmissione di Canale 5 è stata anche una sfida con se stesso. Infatti lui adora vivere a contatto con la natura, mentre nella casa di Cinecittà "era tutto finto, pure l'erba".

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha sottolineato che non parteciperebbe per una seconda volta al Grande Fratello Vip: "Sono un po' matto, ma non fino a questo punto".

Barù su Jessica: 'C'è una grande amicizia'

Barù a Verissimo si è soffermato anche sulla sfera sentimentale, dicendo che gli piacerebbe diventare padre, anche se in questo momento non ha una compagna.

Non ha mai avuto una donna ideale, aggiungendo però che adora quelle che sono simpatiche, intelligenti e divertenti.

Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto di Jessica, lui l'ha definita una donna fantastica e dotata di grande intelligenza, specificando al contempo: "Non c'è stato niente di fisico tra noi, ci sono stati dei piccoli bacini".

L'ex gieffino ritiene che la vincitrice del GF Vip 6 non sia innamorata di lui, anche perché non si conoscono bene e dovrebbero frequentarsi nella vita reale. Barù infatti vorrebbe continuare a coltivare l'amicizia con Jessica: "Ma non sono innamorato".

Barù: 'Non voglio una storia'

Barù si è rivolto ai Jerù, i fan che confidano nella nascita di una storia d'amore tra il food-blogger e la principessa Selassiè. Ha detto loro di stare tranquilli e di dargli il tempo di concedersi i propri spazi. L'ex gieffino ha quindi affermato: "Credo che adesso non sia il momento per iniziare qualcosa".

Quindi ha chiarito: "Ad oggi non voglio avere nessuna storia romantica. Io e Jessica siamo amici". Infine Barù ha dichiarato che, a suo parere, ormai la sbandata di Jessica nei suoi confronti sarà passata.