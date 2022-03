L'avventura di Gio Montana ad Amici si è interrotta nel corso della prima puntata della ventunesima edizione del serale. Dopo l'eliminazione di Alice il cantante della squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano si è confrontato con Christian Stefanelli, ballerino di hip hop del team Todaro - Cuccarini. L'inedito 'Sotto la pioggia' non ha convinto la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash che ha preferito la coreografia del 18enne bergamasco. Il verdetto finale è stato comunicato da Maria De Filippi in casetta.

La conduttrice ha avuto dolci parole per Gio Montana: "Mi dispiace che non sei entrato a settembre perché sono certa che tante cose sarebbero andate diversamente. In un mese hai fatto progressi da gigante, sei buono come il pane anche se a volte fai il duro" - ha chiosato la moglie di Maurizio Costanzo nel congedare il giovane allievo che ha ricevuto l'applauso dei compagni di avventura.

Il ventiduenne ha abbracciato affettuosamente il ballerino Nunzio Stancampiano con il quale ha instaurato un bel rapporto durante il percorso nel talent. Nonostante la prematura eliminazione, l'artista ha definito positiva la sua esperienza indicando Alex e Albe come possibile vincitore del programma televisivo di Canale 5.

Maria De Filippi elogia il 22enne dopo l'eliminazione: 'Hai fatto progressi da gigante'

"Immaginavo ed è pure giusto". Le prime parole di Gio Montana dopo che Maria De Filippi gli ha comunicato di essere il secondo eliminato della puntata del 19 marzo di Amici. Il cantante è stato tra gli ultimi ad essere ammesso nella scuola.

In un primo momento era stato scelto da Anna Pettinelli che poi ha deciso di mandarlo via. Nonostante ciò, l'avventura nel talent è proseguita con Rudy Zerbi che ha voluto concedergli una nuova chance dopo un'esibizione giudicata dal maestro Beppe Vessicchio. Il ventiduenne ha ottenuto l'accesso al serale dopo essere stato esaminato da Cristiano Malgioglio nella prova delle cover.

Gio Montana è il nome d'arte di Giovanni Niro, classe 1999, che ha lavorato a lungo come cameriere in un bar prima di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione per la musica. Ha origini palermitane ma vive da tempo a Milano. Il papà lavora come muratore ed inizialmente aveva manifestato un certo scetticismo sul percorso artistico intrapreso dal figlio. Il cantante non si è perso d'animo e con il brano autoprodotto Sole a Mezzanotte ha vinto il disco d'oro prima di entrare a far parte della scuola di Amici.

Gio Montana, dal disco d'oro al serale di Amici

Dopo l'eliminazione da Amici 21, Gio Montana ha ripercorso la sua avventura nel talent nell'intervista rilasciata a Witty: "Per la persona che sono è molto difficile instaurare un rapporto.

Sono socievole, però dico le cose in faccia e tengo alle mie idee e se decido di fare una cosa vado avanti dritto. Magari questo mi porta ad essere visto in un determinato modo al primo impatto ma poi conoscendomi quasi sempre la gente si ricrede". Il giovane artista è tornato sulle difficoltà incontrate nella battute iniziali dell'esperienza del talent. "Il mio problema non è mai stato il fattore pubblico ma dal momento in cui ho sbagliato il mio inedito si è innescata la paura e temevo di commettere nuovi errori. Sono molto lento a metabolizzare queste cose ma in ogni caso io ho avuto una crescita canora oltre che personale all'interno di questa scuola".

Gio Montana ha riferito di essere soddisfatto del suo percorso.

"Anche se sono uscito ho dimostrato che posso fare bene le cose". Il cantante ha chiuso soffermandosi sul rapporto che si è creato con i compagni di avventura durante l'esperienza ad Amici 2022: "Con Nunzio è nata una fratellanza in pochissimo tempo mentre voglio dire ad Albe e ad Alex di mettercela tutta, possono vincere questa edizione di Amici".