Sabato 12 marzo, su Canale 5, è andata inonda una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti arrivati nel salotto di Silvia Toffanin, è arrivato anche Tommaso Stanzani. Il ballerino si è commosso per un video-messaggio ricevuto dai suoi genitori. Inoltre, ha parlato della favola d'amore che sta vivendo con Tommaso Zorzi.

Come procede la storia

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Tommaso Stanzani ha parlato del suo amore Tommaso Zorzi. L'ex allievo di Amici 20 ha rivelato che la storia prosegue a gonfie vele: "L'amore tutto bene, abbiamo iniziato a convivere".

Il diretto interessato ha rivelato che i due sono diventati inseparabili da quando è scoppiato l'amore. Mentre in un primo momento la coppia passava parte del tempo insieme, ora entrambe cominciano ad avere anche i loro spazi. Come spiegato da Stanzani, il fatto di passare molto tempo in compagnia non era dato da una sorta di gelosia: "Stiamo insieme perché ci divertiamo". Lo stesso ballerino ha confidato che vede in "Tommy" anche il suo migliore amico e confidente.

Nell'intervista, Stanzani ha ammesso che la coppia vive anche momenti di incomprensione: "Ovvio, ci sono momenti in cui si litiga un pochino, perché lui è pazzerello". Nonostante tutto, tra Tommaso e Tommaso va tutto bene e Stanzani è felicissimo.

Stanzani commosso

Silvia Toffanin ha fatto recapitare a Tommaso Stanzani un video-messaggio dei suoi genitori. Nel dettaglio, la mamma dell'allievo di Amici di Maria si è complimentata per i traguardi raggiunti dal figlio.

Terminata la clip, Tommaso ha confidato che i suoi genitori sono stati i suoi primi fan: "Sono super contenti".

Il diretto interessato ha rivelato che mamma e papà lo appoggiano in ogni sua scelta: "Prima sognavano che diventassi un pattinatore...Adesso, invece, sono aperti". Commosso per le parole della mamma, Stanzani ha ribadito che ai suoi genitori deve tutto: "Mi hanno dato degli insegnamenti per niente scontati".

Gli elogi al talent di Maria De Filippi

Tommaso Stanzani si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere preso parte ad Amici 20. Il ballerino durante il suo percorso è stato seguito da Alessandra Celentano. Al Serale, però, non è riuscito ad arrivare fino in fondo. Nonostante tutto, il diretto interessato ha riservato parole al miele per il talent show di Maria De Filippi: "Devo tantissimo ad Amici e a Maria". Rispetto agli altri, Tommaso ha compreso di avere ricevuto una grande opportunità: "Ci sono anche ragazzi più bravi di me".

Infine, il ballerino ha spiegato a Silvia Toffanin di avere creduto nel suo percorso fino al momento della sua eliminazione dal programma.