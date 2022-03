C'è grande attesa per il finale di Vostro onore e, nella serata di lunedì 21 marzo andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio, che concluderanno la fiction di Rai 1. Nelle precedenti puntate della fiction, Vittorio ha tentato in ogni modo di proteggere suo figlio Matteo, colpevole di avere speronato, con l'automobile della defunta madre, la motocicletta su cui viaggiava un membro del clan Silva. Dopo avere progettato di scappare all'estero per non essere incriminati, i Pagani decideranno di fuggire. Nel frattempo, Matteo si recherà in commissariato con Anita.

Vostro onore, trama 21/3: Matteo trattenuto da Danti, il figlio di Vittorio spiega cosa faceva in ospedale

Nell'ultimo episodio di Vostro onore, andato in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 14 marzo, Matteo si era recato in ospedale per andare a trovare la sua ex fidanzata. Durante la sua permanenza nella struttura sanitaria, il giovane Pagani aveva deciso di andare nella camera in cui era ricoverato Diego. Quando il fratello di Silva si era accorto della presenza di uno sconosciuto nella stanza del ragazzo, Miguel aveva telefonato a Sara, per avvertirla di quanto accaduto. Nella settima puntata ci saranno colpi di scena, perché Danti tratterrà Matteo e il figlio di Vittorio fornirà le motivazioni della sua presenza in ospedale, chiarendo la sua posizione.

Vostro onore, episodi 21 marzo: Sara sospetta di Matteo e Vittorio

Nel frattempo, Sara inizierà a collegare i pezzi su quanto accaduto dal momento in cui la moto di Diego Silva è stata speronata da un'automobile. A quel punto, Vichi inizierà a nutrire dei dubbi su Vittorio e Matteo. Ormai messo alle strette, il giudice Pagani tenterà di escogitare un nuovo piano per salvarsi.

Infatti, le anticipazioni degli episodi di Vostro onore, che verranno trasmessi in televisione nella serata del 21 marzo, rivelano che Vittorio metterà in cattiva luce i contatti dell'ispettrice con Miguel Silva. Danti e Orlando, invece, metteranno sotto torchio il fratello di Diego.

Vostro onore, puntate 21/3: Vittorio e Matteo vogliono fuggire all'estero

Nel frattempo, Vittorio consegnerà Salvatore, ormai in condizioni sempre più gravi e Maddalena correrà in ospedale da lui. I colpi di scena non mancheranno e il finale della fiction di Rai 1 sarà emozionante. A tal proposito, Vittorio e Matteo capiranno di non avere molto tempo prima di essere scoperti e accusati, pertanto, i Pagani escogiteranno un piano. Il giudice e suo figlio, infatti, decideranno di scappare all'estero. Prima di andare lontano dall'Italia, il figlio del giudice si recherà in commissariato con sua nonna Anita e dovrà poi spiegare a suo padre quanto accaduto. A quel punto, Vittorio dovrà prendere una decisione e scegliere se accettare o meno la carica di presidente del Tribunale di Milano. Non resta che attendere la serata del 21 marzo, per scoprire se Matteo e suo padre la faranno franca o se saranno incriminati.