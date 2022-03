Nella serata di domenica 20 marzo andranno in onda il quinto e il sesto episodio della fiction Noi. Durante le nuove puntate ci saranno salti temporali fra il passato e il presente della famiglia Peirò e non mancheranno colpi di scena. Pietro e Rebecca saranno alle prese con i loro tre figli adolescenti e la madre dei gemelli deciderà di tornare a cantare, suscitando il malcontento di suo marito. Nel frattempo, durante il giorno di Natale, Daniele troverà una lettera, scoprirà un segreto doloroso e i Peirò andranno in crisi.

Noi, trama 20/3: Pietro non approva le scelte di Rebecca, i Peirò ai ferri corti

Nel passato della famiglia di Pietro e Rebecca non è stato tutto semplice, anche a causa dei problemi dei gemelli e di Daniele. Infatti, Claudio e suo fratello hanno avuto un rapporto turbolento e hanno sempre litigato, invece, Caterina ha combattuto con i problemi di linea fin da bambina. Rebecca, una volta diventata mamma, ha rinunciato a fare la cantante, ma, le anticipazioni di Noi del 20 marzo rivelano che, quando i suoi figli saranno ormai adolescenti, avrà ancora l'occasione di rimettersi in gioco e tornare a cantare, ma Pietro non vedrà di buon occhio la decisione di sua moglie. Inoltre, le divergenze fra i membri della famiglia Peirò saranno incontrollabili.

Noi, episodi 20/3: la rabbia dei Peirò esploderà, Claudio e Daniele ai ferri corti

Le indiscrezioni trapelate in rete su quanto accadrà negli episodi di Noi di domenica 20 marzo rivelano che ci saranno nuovi scontri fra i Peirò. In particolar modo, tutti i nodi irrisolti della famiglia verranno a galla durante una partita calcistica e la rabbia esploderà senza freni.

Nel presente, invece, Claudio avrà difficoltà ad entrare nella parte che deve interpretare a teatro, mentre Chiara proverà ad aiutare il compagno. Nel frattempo, Caterina e Teo dovranno salire sulla bilancia per vedere i loro progressi, ma non avranno raggiunto il peso sperato e i risultati deludenti creeranno tensioni fra di loro.

Nel frattempo, Claudio e Daniele si scontreranno nuovamente e ammetteranno verità mai dette in passato.

Noi, episodi 20/3: Daniele trova una lettera che contiene un segreto, i Peirò in crisi

Nelle nuove puntate della fiction di Rai 1 verrà raccontato anche il Natale del 1993, quando i Peirò avrebbero dovuto festeggiare con i familiari di Rebecca. Purtroppo, però, in quell'anno, l'automobile subì un guasto ma nonostante tutto, Pietro, sua moglie e i tre figli hanno trascorso il Natale più bello della loro vita. Nel presente, invece, i gemelli trascorreranno il giorno di festa a casa di Daniele, ma ci sarà una crisi familiare. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo nella serata di domenica 20 marzo rivelano che il figlio adottivo di Pietro troverà una lettera a casa di Mimmo, contenente una verità dolorosa ed un segreto.

Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono ulteriori dettagli in merito, ma potrebbe riferirsi al fatto che Rebecca era a conoscenza dell'identità del padre biologico del figlio adottivo, fin dai suoi primi giorni di vita, così come mostrato nei precedenti episodi. Non resta che attendere le prossime puntate di Noi, per scoprire come proseguiranno le vicende dei Peirò.