Colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi. L'eliminato della sesta puntata andata in onda sabato 23 aprile su Canale 5 è stato LDA, il figlio di Gigi D'Alessio. Il verdetto ha colto di sorpresa i fan del programma di Maria De Filippi visto che tutte le anticipazioni apparse in rete, davano invece Nunzio come eliminato della serata.

Eliminato LDA, sorpresa nel Serale di Amici del 23 aprile

Il Serale di Amici di sta avvicinando a grandi passi alla finale. Nella puntata del 23 febbraio è toccato a LDA dover abbandonare la scuola.

Un verdetto che a dire il vero, ha colto di sorpresa tutti quanti, visto che in rete da giorni, le anticipazioni riportavano il nome di Nunzio come eliminato della puntata del 23 aprile.

Ma le cose non sono andate cos^: Nunzio è ancora nella scuola, mentre Luca D'Alessio ha dovuto abbandonare definitivamente Amici.

Nunzio si dispera per l'eliminazione di LDA: 'Devi stare qua tu'

Nel corso della sesta puntata, a finire al ballottaggio finale sono stato inizialmente LDA, Nunzio e Dario. Quest'ultimo è stato salvato immediatamente dalla giuria. Quindi sono rimasti a rischio Nunzio e LDA. I due, come accaduto anche nelle settimane precedenti, hanno aspettato il verdetto in Casetta.

Il ballerino di latino americano aveva affermato di sentirsi quasi certo che sarebbe stato proprio lui a dover lasciare Amici: riteneva che il suo percorso fosse terminato, anche perché è uno degli ultimi arrivati, mentre invece - secondo lui - Luca D'Alessio, che era ad Amici sin da settembre, doveva rimanere.

Quando Maria De Filippi si è collegata con loro in Casetta, non ha fatto tanti preamboli ed è andata dritta al punto comunicando a Luca che era lui l'eliminato. Nunzio a questo punto si è disperato. Secondo il ballerino infatti, LDA meritava di rimanere e rivolgendosi al cantante ha detto: 'Non merito di stare qua, devi stare qua tu'

LDA dopo l'eliminazione: 'Giusto così, non ci stavo più con la testa'

Luca D'Alessio ha cercato di far ragionare Nunzio che proprio non si capacitava di essere stato salvato a discapito di LDA.

Il cantante di Rudy Zerbi, prima di lasciare la Casetta, ha ringraziato tutti quanti e ha poi detto: "Io non ci sto più con la testa. Non sono più Luca di prima, del pomeridiano".

In sostanza, nonostante il dispiacere per l'eliminazione, Luca è sembrato consapevole di aver dato ormai tutto e rivolgendosi ai suoi compagni ha aggiunto: "È giusto così, è giusto che resta Nunzio".

Oltre a questo, ha detto a tutti che li considera la sua seconda famiglia e che li porterà per sempre nel cuore. Un'avventura quella di Amici che - secondo lui - lo ha migliorato tanto, non solo dal punto di vista musicale, ma soprattutto come persona. Il giovane partenopeo ha poi rivolto un grazie speciale ovviamente a Maria De Filippi, che lo ha aiutato a scrollarsi di dosso l'etichetta di "figlio di".