Continua su Rai 1 la programmazione della serie tv italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, Umberto deciderà di lasciare Adelaide per stare con Flora e la contessa mediterà di vendicarsi di lui. Inoltre trionferà l'amore tra Marco e Stefania, mentre Anna e Salvatore si sposeranno e la piccola Irene annuncerà di voler restare a Milano.

Dante si scusa con tutto lo staff del Paradiso

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 25 aprile, Gemma dopo avere scoperto la relazione tra Marco e Stefania si scontrerà con quest'ultima.

Intanto Beatrice uscirà finalmente dall'ospedale e Vittorio la inviterà a trascorrere un poco di tempo a casa sua. Inoltre Armando e Agnese si occuperanno della piccola Irene e tra la bambina e la nonna si creerà un rapporto speciale. Flora invece annuncerà a tutti di essere stata assunta in America.

Nell'episodio di martedì 26 aprile, Stefania confesserà a Irene di essere stata ricattata e che per salvare Gloria, l'unica cosa che potrà fare è separarsi da Marco. Quest'ultimo starà predisponendo ogni cosa nei minimi dettagli per fare alla Colombo la proposta di fidanzamento. Nel frattempo Flora saluterà tutti i suoi colleghi, mentre Marcello sembrerà propenso a lasciare Ludovica. In tutto questo Beatrice tenterà di stare lontano da Dante, ma l'uomo prima dirà a Fiorenza di non voler più acquistare il marchio del Paradiso e successivamente porgerà le sue scuse a tutto lo staff della sartoria.

Adelaide capisce che Umberto ama Flora

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 27 aprile, Stefania sarà ormai sempre più convinta che l'unica soluzione è allontanarsi da Marco. Intanto Vittorio comprenderà che a Beatrice manca Dante. Inoltre il Barbieri si lascerà in maniera definitiva con la giovane Brancia, la quale sarà subito consolata da Ferdinando.

Umberto invece opterà per non stare più con Adelaide e fermerà Flora poco prima che questa parta per l'America. Il Guarnieri ormai ha deciso che ama lei.

Nella puntata di giovedì 28 aprile, Stefania suo malgrado sarà costretta a declinare la proposta fattale da Marco. Nel frattempo Torrebruna proporrà a Ludovica di andare insieme in Grecia, per permettere alla donna di dimenticarsi di Marcello.

In tutto questo Adelaide comprenderà che Umberto è innamorato veramente di Flora, mentre Irene annuncerà di voler restare a Milano, rendendo felici sia Anna che Salvatore. Tra le altre cose, Dante e Beatrice si riavvicineranno grazie a Conti.

Gloria decide di costituirsi alla polizia

In base agli spoiler di venerdì 29 aprile, si celebreranno le nozze di Anna e Salvatore. Intanto Glora intuirà che sua figlia sta rinunciando all'amore per salvarla e pertanto deciderà di costituirsi. Inoltre Ludovica acconsentirà a partire con Ferdinando, ma poco prima che questo avvenga Marcello andrà da lei per riconquistarla.

Nel frattempo Dante darà le sue quote ad Adelaide, che adesso potrà vendicarsi del Guarnieri. Infine Marco si recherà al matrimonio di Anna e Salvatore e dichiarerà il suo amore a Stefania.