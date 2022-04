L'appuntamento con Amici 2022 torna in onda questo sabato 23 aprile. In prime time su Canale 5 andrà in onda la sesta delle nove puntate del serale di questa fortunatissima edizione del talent show.

Le sfide non mancheranno e, per gli allievi che sono rimasti in gioco, arriverà il momento di mettersi alla prova e di dimostrare di essere realmente all'altezza della situazione, per evitare di finire al ballottaggio finale che porterà all'eliminazione di un altro concorrente dal cast di questa ventunesima edizione, che volge ormai verso le battute conclusive.

Serale Amici 2022, anticipazioni sesta puntata: Serena contro Michele

Nel dettaglio le anticipazioni di questa sesta puntata serale di Amici 2022 rivelano che non mancheranno le nuove sfide per i cantanti e i ballerini che sono riusciti ad accedere fino a questa fase dello show condotto da Maria De Filippi.

Occhi puntati in primis sui nuovi guanti di sfida che sono stati lanciati dai professori per questa sesta puntata, tra cui quello della prof Alessandra Celentano, la quale ha scelto di mettere nuovamente alla prova Serena.

La scorsa settimana, la ballerina super criticata dalla prof Celentano, è riuscita ad avere la meglio al ballottaggio contro Carola, considerata una delle allieve più talentuose di quest'anno.

E, questa settimana, la prof Celentano ha scelto di mettere nuovamente alla prova Serena, proponendo una sfida diretta contro il ballerino Michele.

"Se sei ancora ad Amici lo devi alla giuria e non certo a me. Ti assegno un guanto contro Michele, non ti dico neppure che stile è: lo deciderete tu e i tuoi compagni. Nella coreografia c'è anche un salto che può essere modificato", ha sentenziato la prof Celentano con tono critico nei confronti della ballerina.

Alex vs Luigi: anticipazioni Amici 2022 sesta puntata

E poi ancora, le anticipazioni della sesta puntata serale di Amici 2022 in onda sabato 23 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro guanto di sfida, lanciando questa volta dal prof Rudy Zerbi.

"Caro Alex io non ho alcun problema a sottolineare una tua esibizione positiva.

Non ho pregiudizi nei tuoi confronti. Da te mi aspetto un po' di groove in più: voglio che il ritmo si impossessi di te. Per questo lancio un guanto di sfida con Luigi, incentrato proprio sul groove", ha sentenziato Zerbi.

Terza sfida tra Michele e Dario al serale del 23 aprile

Ma non è finita qui, perché in vista della sesta puntata dello show condotto da Maria De Filippi, la prof Celentano ha deciso già di lanciare un secondo guanto di sfida, che vedrà contrapposti Michele e Dario su una coreografia neoclassica.

"Non hai abbastanza conoscenza per capire, ma non fare il saccente. Sii umile", ha sentenziato la prof Celentano contro Dario.