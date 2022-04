Oggi, martedì 19 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Amici, la prima in cui si è parlato delle prove assegnate dai professori per il sesto serale. La maestra Celentano ha puntato il dito sia contro Serena che contro Dario: la ragazza è stata criticata per il fisico poco asciutto, il ballerino per l'atteggiamento spesso di superiorità che avrebbe davanti alle telecamere. Rudy Zerbi ha deciso di contrapporre nuovamente Alex e Luigi su due brani "groove".

Il pianto dell'allieva di Amici in casetta

Nel nuovo daytime di Amici, il primo dopo la messa in onda della quinta puntata del serale.

I ragazzi hanno iniziato a scoprire le canzoni e le coreografie che dovranno preparare in vista del prossimo appuntamento in prime time, quello che sarà trasmesso su Canale 5 sabato 23 aprile.

Serena è la prima allieva a essere stata messa alla prova: Alessandra Celentano ha proposto un confronto tra la ragazza e Michele su un balletto pensato da lei per risaltare le qualità del talento del suo team e i difetti della giovane sostenuta da Raimondo Todaro.

Quando ha sentito Maria De Filippi leggere il pensiero che l'insegnante di danza classica ha sul suo conto, la pugliese non è riuscita a trattenere le lacrime: la compagna di Albe si è detta dispiaciuta soprattutto per le critiche ricevute sull'aspetto fisico ("Serena ha i coscioni, non potrà mai lavorare in determinate compagnie neppure di moderno col corpo che ha").

Dario 'affossato' dall'insegnante di Amici

La maestra Celentano ha lanciato un guanto di sfida anche contro Dario: se a Serena ha almeno fatto dei complimenti per l'impegno che ha sempre messo in tutte le coreografie che le ha assegnato, al ballerino del team Pettinelli-Peparini è stato rimproverato di tutto.

"Non sei dotato, sei basso e non hai neanche l'umiltà.

Ti trovo spocchioso e saccente, ti senti superiore anche a Michele" ha tuonato la professoressa Alessandra in una lettera che ha lasciato Dario senza parole.

Il giovane è rimasto colpito dalle critiche ricevute, tanto da non replicare a nulla.

Michele, col quale Dario dovrà confrontarsi in studio su un balletto difficile e tecnico, è stato il primo a consolare il compagno di classe dicendosi vicino a lui e pronto ad aiutarlo qualora dovesse averne bisogno.

I due si sono abbracciati e questo momento ha colpito i telespettatori di Amici che stavano seguendo il daytime del 19 aprile.

Attesa per il prossimo eliminato da Amici

Alessandra Celentano, dunque, ha deciso di mettere in difficoltà quasi tutti i ballerini delle altre squadre, probabilmente anche per "vendicarsi" dell'eliminazione precoce di Carola dal programma.

La maestra ha usato parole forti per descrivere gli allievi degli altri team, parole che hanno ferito a tal punto Serena da farla piangere per l'ennesima volta: "Sono stanca, dice sempre le stesse cose. Ho i coscioni, è vero, ma faccio tutto".

Un altro guanto di sfida lanciato in questi giorni è quello tra Alex e Luigi sul genere "groove".

Rudy Zerbi ha proposto questo faccia a faccia nella speranza che il suo alunno convinca ancora la giuria.

La sesta puntata del serale sarà registrata domani, mercoledì 20 aprile, è in serata saranno già disponibili le anticipazioni dettagliate su quello che accadrà in studio.

Salvo nuovi cambi di regolamento, anche nel corso delle prossime riprese dovrebbe esserci una sola esclusione: tre allievi finiranno al ballottaggio e la giuria dovrà scegliere chi mandare a casa.

Tra coloro che rischiano maggiormente c'è sicuramente Nunzio: il ballerino di latino è considerato dal pubblico di Amici tra i talenti meno forti tra quelli ancora in gara, quindi sono alte le probabilità che sia proprio lui a lasciare la scuola sabato prossimo.