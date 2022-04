Cambio programmazione in arrivo per Amici 2022, il talent show di ideato e condotto da Maria De Filippi.

Le novità di questa settimana, riguarderanno la messa in onda del daytime pomeridiano trasmesso su Canale 5. Contrariamente a quello che è accaduto in queste settimane, questo lunedì di Pasquetta non ci sarà un nuovo appuntamento con la scuola di talenti.

Cambio programmazione Amici 2022: cancellato il daytime del 18 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Amici 2022 riguarderà l'appuntamento con il daytime, trasmesso tutti i giorni con successo nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset.

Questo lunedì 18 aprile, infatti, ci saranno delle modifiche legate al palinsesto di Canale 5: il daytime del talent show risulta cancellato e sospeso eccezionalmente dalla programmazione.

L'annuncio ufficiale, in queste ore, è stato dato anche sui profili social della trasmissione di Maria De Filippi, dove è stato comunicato che il daytime di Amici 2022 tornerà in onda direttamente martedì 19 aprile.

Un cambio programmazione speciale dettato dal periodo pasquale, dato che questo lunedì pomeriggio salterà anche l'appuntamento con Uomini e donne, l'altra trasmissione ideata e condotta sempre da Maria De Filippi, che osserverà un giorno di stop.

Si avvicina la finalissima del serale di Amici 2022 su Canale 5

Intanto, però, per gli allievi protagonisti di questa ventunesima edizione del talent show Mediaset, prosegue la corsa verso la finalissima del serale.

Quella di sabato 23 aprile sarà la sesta delle nove puntate di questa fortunatissima edizione che sta conquistando sempre più il gradimento del pubblico.

Sono nove, al momento, i concorrenti rimasti in gara: tutti agguerriti e pronti a dare il meglio di loro stessi per cercare di arrivare fino alla finalissima dello show, in programma a metà maggio su Canale 5.

Chi sono i favoriti per la vittoria ad Amici 2022

Tra i favoriti di questa ventunesima edizione di Amici, spiccano i cantanti Alex e Sissi, entrambi componenti della squadra capitanata da Lorella Cuccarini, che quest'anno ha ampie possibilità di portarsi a casa la vittoria dello show.

Tra i candidati che, al momento sembrano essere favoriti e quindi tra i papabili vincitori della ventunesima edizione, vi è anche il giovane Lda. Il figlio di Gigi D'Alessio, sebbene non abbia fatto la differenza in queste puntate del serale già trasmesse in tv, è molto amato dai fan social di Amici 21, che potrebbero aiutarlo ad arrivare al rush finale durante l'ultima puntata, che andrà in onda in diretta tv.