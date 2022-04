Carola è stata una protagonista indiscussa della ventesima edizione di Amici: sabato 16 aprile, però, il suo percorso nella scuola è finito e la giovane si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno commosso i telespettatori. In un momento di confidenza, la ballerina ha detto a Luigi di essersi innamorata di lui e di volerlo come vincitore. L'allievo ha abbracciato e consolato la compagna di classe, ma non ha mai corrisposto con le parole al sentimento che lei aveva appena ammesso di provare.

Emozione e lacrime per i protagonisti di Amici

Quello tra Carola e Luigi è forse uno dei rapporti più chiacchierati tra i fan di Amici: dallo scorso settembre, infatti, sono in tantissimi a fare il tifo per questa "coppia", l'unica a non essersi mai realmente formata all'interno della scuola.

Il cantante non ha mai nascosto l'affetto che prova per la compagna di classe: anche il 16 aprile, quando la giuria stava per emettere un verdetto sul ballottaggio tra Puddu e Dario Schirone, il ragazzo si è emozionato.

Maria De Filippi ha subito notato che Strangis si era rifugiato dietro ai suoi occhiali da sole per non mostrare la commozione che stava vivendo, però gli ha chiesto ugualmente di spendere qualche parola per la danzatrice classica.

"Oggi si è lasciata andare e finalmente ha ballato benissimo. Glielo dicevamo tutti da tempo questo, in primis la maestra Celentano", ha bisbigliato Luigi con la voce rotta e un po' tremante.

Le confidenze d'amore nella casetta di Amici

Quando i ragazzi sono tutti rientrati in casetta per aspettare l'esito dello spareggio, Carola si è rifugiata in un angolo.

Luigi è stato il primo a raggiungere la compagna per consolarla e asciugarle le lacrime.

"Io ti voglio tanto bene. Canti sempre come se fosse l'ultima volta e questa cosa avrei dovuto farla anch'io dall'inizio", ha esordito Puddu nel confronto che ha emozionato tutto il pubblico di Amici.

"Oggi sei stata proprio brava, non devi piangere perché tutti ti hanno fatto i complimenti", ha risposto Strangis prima che la giovane lo spiazzasse con parole d'amore.

In un momento di totale sincerità, la ballerina ha detto: "Tempo fa ti ho scritto una cosa, ma ora voglio dirtelo a voce".

"Inizialmente non ti capivo. Non avrei mai pensato di legarmi così tanto a te, di innamorarmi di te. L'innamoramento io non l'avevo mai vissuto, e con te è stata anche una cosa mentale", ha ammesso Carola davanti a un Luigi silenzioso ma sorridente.

I fan di Amici al settimo cielo per la 'coppia' Luigi-Carola

"Sei bello", ha detto ancora Carola al cantante che la guardava con imbarazzo dopo la dichiarazione d'amore che aveva appena ricevuto.

Di fronte a Luigi che la smentiva, la ballerina ha ribattuto: "Sei anche uno stupido". In questo caso, il calabrese ha confermato la sensazione della compagna, poi si è avvicinato a lei e l'ha abbracciata forte.

Quello tra i due protagonisti di Amici 21, è un rapporto particolare che da mesi tiene incollati migliaia di spettatori allo schermo.

Nel corso di uno speciale che è andato in onda prima dell'inizio della fase serale, Carola si era già dichiarata innamorata in una lettera che a Luigi non è mai arrivata prima della sera in cui la giovane è stata eliminata.

Dopo aver fatto il nome di Dario come quello dell'allievo che la giuria ha deciso di salvare nello spareggio della quinta puntata, Maria De Filippi si è rivolta al cantautore calabrese e l'ha bonariamente rimproverato per tutte le volte che si è trattenuto con la ballerina, non confessandole mai i veri sentimenti che prova per lei (cosa che Puddu ha fatto più volte, anche davanti a lui), d'amicizia o d'amore che che siano.