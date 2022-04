Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo lunedì 18 aprile. L'inizio di settimana, infatti, avverrà in maniera decisamente anomala per la rete ammiraglia del Biscione, dato che ci saranno dei cambiamenti importanti nel palinsesto pomeridiano.

A farne le spese saranno in primis le trasmissioni del daytime di Maria De Filippi. Trattasi di Uomini e donne e del daytime di Amici 21 che, eccezionalmente per questo lunedì pomeriggio, non verranno trasmessi nella fascia del primo pomeriggio Mediaset.

Uomini e donne, cambio programmazione il 18 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo 18 aprile, interesserà i programmi che portano la firma di Maria De Filippi.

Eccezionalmente per questo lunedì pomeriggio, sia Uomini e donne che il daytime di Amici 21, non saranno trasmessi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le due trasmissioni osserveranno un turno di stop in via del tutto speciale, complice la giornata di Pasquetta.

Essendo un lunedì di festa e riposo per milioni di Italiani, si preferirà non "sprecare" le puntate inedite di Uomini e donne e del daytime di Amici 21 (sebbene siano registrate in largo anticipo rispetto alla messa in onda televisiva).

Cancellato anche il daytime di Amici 21 di lunedì 18 aprile

In questo modo, gli spettatori che non saranno a casa davanti al televisore non si perderanno gli appuntamenti inediti con le due trasmissioni del primo pomeriggio, che catalizzano l'attenzione di milioni di spettatori nella fascia del daytime pomeridiano.

Un turno di stop che, tuttavia, non durerà a lungo, dato che da martedì pomeriggio 19 aprile la programmazione di Canale 5 tornerà ad essere quella usuale, e di conseguenza torneranno gli appuntamenti con Uomini e donne e con Amici 21.

In attesa di rivedere in onda le due trasmissioni, le anticipazioni sulle nuove puntate rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Le anticipazioni sul serale di Amici 21: l'eliminato della quinta puntata

Riflettori puntati in primis sul serale di Amici 21, che si avvia ormai verso il gran finale di questa seguitissima edizione, coronata da risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Le anticipazioni sul talent show Mediaset rivelano che, sabato 16 aprile andrà in onda la quinta delle nove puntate previste di questa ventunesima stagione del reality show, la quale sarà caratterizzata da un nuovo addio definitivo.

E, a farne le spese questa volta dovrebbe essere una ballerina. Stando alle anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi, al ballottaggio finale della quinta puntata del serale sono finiti Dario e Carola. Ad avere la peggio sarebbe stata la ballerina del team guidato da Alessandra Celentano, costretta a rinunciare al sogno di accedere alla finale.