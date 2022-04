Salta l'ospitata di Lda a Verissimo. L'ultimo eliminato del serale di Amici 2022, questo sabato 30 aprile, non sarà tra gli ospiti che animeranno il talk show del weekend di Canale 5.

Contrariamente a tutte le aspettative, il giovane Luca D'Alessio, tra gli allievi più amati dal pubblico di questa ventunesima edizione, non sarà nel parterre di ospiti del talk show di Silvia Toffanin.

Una notizia che ha allarmato i tantissimi fan di Lda, i quali speravano di poterlo rivedere in televisione per fare un bilancio di questa esperienza nella scuola di talento di Maria De Filippi.

Verissimo, Lda non sarà in studio dopo l'eliminazione da Amici 2022

Nel dettaglio, in queste settimane di programmazione del serale di Amici 2022, tutti gli allievi che sono stati eliminati di volta in volta, sono stati accolti in studio a Verissimo.

Ogni sabato pomeriggio, la padrona di casa del talk show Mediaset, ha avuto in trasmissione i vari allievi che venivano eliminati dalla giuria del talent per fare un bilancio di quella che era stata la loro esperienza.

Sta di fatto che, questa settimana, non accadrà lo stesso, dato che la presenza di Lda non è prevista nel nuovo appuntamento con Verissimo.

Le anticipazioni di questa nuova puntata del talk show, prevista sabato 30 aprile su Canale 5, rivelano che Luca D'Alessio non figura tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin.

Luca D'Alessio non presente a Verissimo del 30 aprile

Questa settimana, ad esempio, in studio ci saranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro assieme ad Elenora Giorgi, e poi ancora il cantante Red Canzian, la showgirl Carmen Russo, reduce dal Grande Fratello Vip 6, ma non Luca D'Alessio.

Per quale motivo il figlio di Gigi D'Alessio non sarà ospite a Verissimo, così come è stato per tutti gli altri allievi di Amici 2022 che sono stati già eliminati?

È questa la domanda che si pongono i numerosi fan del cantante, decisamente polemici sul web e sui social dopo aver appreso la "brutta notizia" della mancata ospitata.

I fan di Amici 2022 polemici per la mancata ospitata di Lda da Silvia Toffanin

"Lda non va ospite a Verissimo e il mistero si infittisce. E da Amici nessuna parola sul suo singolo Bandana", scrive un fan del talent show, facendo presente che anche Maria De Filippi non avrebbe sponsorizzato il nuovo brano del cantante, ormai ex allievo di Amici 2022.

"Ma cosa significa che non sarà presente a Verissimo? Datemi una spiegazione logica, perché a me non sembra normale", ha sbottato un altro fan di Lda con tono "furioso".

Cosa succederà a questo punto? L'ospitata di Luca D'Alessio verrà recuperata in una delle prossime puntate di Verissimo? I fan sperano di sì.