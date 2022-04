Novità in arrivo a Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni nel pomeriggio di Canale 5.

Secondo i retroscena riportati in sulle pagine di Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, sembrerebbe che Maria De Filippi e il suo team di autori,starebbero lavorando alla realizzazione della prima versione "Vip" del programma di Canale 5.

Ma questa volta al timone non dovrebbe esserci De Filippi, bensì un altro volto noto della tv commerciale: Silvia Toffanin.

Retroscena su Uomini e donne: allo studio la prima edizione Vip

Nel dettaglio, l'idea di Uomini e donne Vip è una di quelle che da diversi anni circola con insistenza sul web e i giornali.

A quanto pare Maria De Filippi starebbe lavorando per davvero alla realizzazione della prima edizione del suo programma dei sentimenti con protagonisti dei personaggi famosi, pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

Così, dopo il Grande Fratello in versione Vip, anche Uomini e donne cederebbe al fascino di ospitare personaggi noti del mondo dello spettacolo e della tv, per far sì che trovino il loro grande amore sotto i riflettori mediatici.

Maria De Filippi vorrebbe Silvia Toffanin a Uomini e donne Vip

Tuttavia, secondo i retroscena sul programma che dovrebbe vedere la luce sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, al timone non dovrebbe esserci Maria De Filippi.

La storica conduttrice di Uomini e donne manterrebbe la conduzione della versione "daily", ossia quella quotidiana trasmessa tutti i giorni su Canale 5 e seguita da una media di circa 2,8 milioni di spettatori, con picchi che superano anche i tre milioni e oltre il 26% di share in daytime.

Al timone della versione Vip pare che Maria De Filippi voglia Silvia Toffanin, la conduttrice reduce da una stagione trionfante con il doppio appuntamento con Verissimo, che ha sbancato gli ascolti del weekend Mediaset.

"Per la compagna di Berlusconi è il momento del grande salto. Maria lancia Uomini e donne Vip e per condurre vuole Silvia Toffanin" scrive la rivista di Signoretti.

Salta Temptation Island 2022: il reality show sarebbe stato cancellato

L'idea di Uomini e donne Vip andrà in porto oppure no? In attesa di scoprirlo, sembrerebbe ormai certo che nell'estate del 2022 non ci sarà una nuova edizione di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni, prodotto sempre dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, pare sia stato cancellato dalla programmazione estiva di Canale 5.

I tronisti Vip, coadiuvati da Silvia Toffanin, prenderanno le redini della prima serata estiva Mediaset? La risposta nel corso delle prossime settimane.