Da quando è iniziato il serale di Amici, ovvero da un mese e mezzo circa, si è rotto qualcosa tra Alex e Luigi. Le sfide che hanno dovuto affrontare e la rivalità che è stata alimentata soprattutto dai professori, hanno portato i due cantanti ad allontanarsi e a non rivolgersi più la parola. Oggi, 28 aprile, gli spettatori del daytime hanno notato un inaspettato scambio di sorrisi e di battute tra i ragazzi. Dei piccoli segnali di riavvicinamento che lasciano ben sperare per una pace futura.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Quella tra Luigi e Alex è una delle amicizie più belle che sono nate nella scuola nel corso della ventunesima edizione del talent-show.

I fan di Amici, infatti, si sono affezionati molto ai due cantanti e al rapporto di forte complicità che hanno avuto sin dall'inizio (forse solo Mattia e Christian sono riusciti a fare lo stesso), ma nelle ultime settimane sono successe cose che hanno portato ad uno stop.

Complici le tante critiche che Rudy Zerbi ha rivolto all'allievo supportato da Lorella Cuccarini. Tra quest'ultimo e Strangis ci sono stati un bel po' di scontri in casetta: il pianista ha rimproverato al compagno un atteggiamento poco "coraggioso", e lui ha replicato dicendo che preferisce non mettersi in mezzo in situazioni che non lo riguardano, come invece farebbe il "rivale".

Dopo aver convissuto in armonia per quasi sei mesi, dunque, Alex e Luigi si sono allontanati in modo drastico, arrivando al punto di non rivolgersi neppure la parola se non per cosa strettamente necessarie.

Gli sviluppi che fanno esultare il pubblico di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda giovedì 30 aprile, ha regalato un bel po' di gioie ai fan che non hanno mai smesso di credere nella pace tra Alex e Luigi.

Nel momento in cui Maria De Filippi ha letto a Strangis la lettera con la quale Lorella Cuccarini richiedeva un ennesimo confronto con Rina, stavolta sulle note del brano "Cambiare" di Alex Baroni, è successa una cosa che i più attenti spettatori hanno immediatamente sottolineato sui social network.

"Mi sa che devo abbassarla", ha commentato il chitarrista del team Zerbi-Celentano in riferimento alla tonalità della canzone che dovrà preparare per la settima puntata del serale.

Alex si è girato verso Luigi, gli ha sorriso (gesto ricambiato immediatamente) e ha detto: "Sì, la abbassiamo, è un tantino alta anche per me".

Questo breve scambio di battute tra i due cantanti, ha fatto esultare i loro sostenitori perché è il primo pacifico dopo tantissimo tempo: è da quando è iniziata la fase in prime time di Amici, infatti, che gli allievi in questione non comunicano se non per litigare.

I commenti al pomeridiano di Amici del 28/04

Il momento più commentato del daytime di Amici del 28 aprile, è quello in cui Alex e Luigi si sono parlati per la prima volta dopo quasi due mesi.

"Si sono guardati e parlati, aiuto", "Prove di disgelo o mi sbaglio?", "Si stanno sorridendo, ma che succede? Per un attimo ho perso dei battiti", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan del talent-show hanno espresso su Twitter dopo aver assistito a nuove interazioni tra i due cantanti della ventunesima edizione.

Al termine del pomeridiano, quasi interamente dedicato alla goliardica gara sulla coreografia di "Testa-spalla" (vinta da Luigi e Michele, perciò Sissi e Nunzio saranno maggiordomi di tutti per una settimana), i più attenti spettatori hanno notato un altro particolare che li ha fatti gioire.

Alex e Luigi, infatti, si sono seduti uno accanto all'altro nella sala della scuola dove seguono le lezioni in DAD: è stato il pianista Rina ad accomodarsi vicino al collega e a rivolgergli qualche parola prima che il giornalista Laffranchi si collegasse con loro.