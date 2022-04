Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della serie tv raccontano che Cahide Korludag rischierà di perdere il bambino che attende a causa di una lite con Hulya Yıldırım.

Brave & Beautiful: Cahide e Hulya costrette a convivere

Le anticipazioni di Brave & Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione rivelano che la gravidanza di Cahide sarà in grave pericolo.

Recentemente, Korhan ha scoperto che sua moglie prima di rimanere davvero incinta aveva finto una gravidanza, promettendone a Hulya di prendersi cura del bambino che portava in grembo per conto suo.

Korludag, a questo punto, ha deciso di voltare le spalle a Cahide per poi abbandonare l'abitazione dopo essere stato umiliato dal padre. Dall'altro canto, Hulya ha lasciato il neonato alla villa per poi riuscire a farsi ospitare dallo stesso Tahsin.

I portali annunciano che Cahide sarà costretta a convivere con la sua nemica visto che non riuscirà a prendersi cura di Muzzafer. Per questo motivo, Hulya farà ritorno alla villa per occuparsi di suo figlio.

Il padre di Muzzafer viene scarcerato

Purtroppo la situazione peggiorerà notevolmente quando il padre di Muzzafer verrà scarcerato. Nelle nuove puntate di Brave & Beautiful, l'ex detenuto avrà intenzione di vendicarsi di essere stato incastrato per il tentato omicidio di Cesur.

Cahide, a questo punto, cercherà di placare la vendetta dell'uomo, informandolo che il figlio di Hulya è in realtà suo e non di Bulent come aveva sospettato nei primissimi mesi. Inoltre, la Korludag prometterà a Turan di aiutarlo a rapire il figlioletto la sera stessa.

Tuttavia, il piano non avrà esito positivo visto che la polizia irromperà in casa Korludag per informare i residenti della morte di Salih.

Ed ecco, che Riza ingaggerà l'ex detenuto per compiere le sue malefatte visto la morte del suo scagnozzo. Per questo motivo, Turan non potrà più prendersi carico di Muzzafer.

La moglie di Korludag cade dalle scale durante uno scontro con la rivale

Nel frattempo, Hulya ascolterà una conversazione telefonica dove scoprirà che la sua rivale e Turan si erano messi d'accordo per rapire suo figlio.

La Yıldırım, a questo punto, deciderà di affrontare la moglie di Korhan in uno scontro furioso. Alla fine, Cahide perderà l'equilibrio cadendo giù dalle scale.

Nonostante questo, la donna non perderà il bambino che porta in grembo, sebbene venga ricoverata in ospedale per gli accertamenti del caso. Dall'altra parte, Korhan apparirà molto preoccupato per le condizioni della moglie, dandole prova di averle sempre amata.