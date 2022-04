Maria De Filippi avrebbe censurato una rissa scoppiata in studio a Uomini e donne. È questo l'ultimo clamoroso retroscena riportato dall'ex dama Elena Scielzo, che per diverse settimane ha fatto parte del parterre del trono over.

In una recente diretta social, è stata proprio Elena a svelare questi dietro le quinte della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che ci sarebbe stato uno scontro violento tra le dame Giuliana e Stefania ma, il pubblico da casa, non avrebbe visto nulla.

Retroscena Uomini e donne: Maria De Filippi avrebbe censurato una rissa tra due dame

Nel dettaglio, a svelare dei succulenti retroscena sul dietro le quinte di Uomini e donne, ci ha pensato l'ex dama Elena che in una recente diretta social, ha parlato di questa rissa che sarebbe avvenuta in studio.

La dama ha svelato che tra Giuliana e Stefania ci sarebbero stati dei veri e propri momenti di tensione, che sarebbero poi sfociati in una rissa fisica del tutto inaspettata, motivo per il quale la redazione del programma di Maria De Filippi avrebbe poi proceduto con la censura e il conseguente taglio delle scene al montaggio.

'È stato un atteggiamento violento', svela la dama Elena parlando della rissa a U&D

"Giuliana è andata vicino alla rivale e le ha strappato i capelli", ha svelato l'ex dama Elena che in studio ha avuto modo di assistere a tale scena.

"Ho cercato di fermarla, ma stavamo per cadere. È stato un atteggiamento violento", ha aggiunto ancora Elena Scielzo parlando di questa scena che sarebbe avvenuta nello studio di Uomini e donne e poi censurata durante il montaggio e quindi non trasmessa durante il consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Questa rissa di cui parlava l'ex dama Elena sui social, effettivamente non si è mai vista in televisione su Canale 5. Possibile che sia stata censurata e tagliata per davvero?

Si avvicina il finale di stagione di Uomini e donne: lungo stop in estate

A questo punto si attende la reazione della redazione del programma di Maria De Filippi dopo questo retroscena svelato dall'ex dama Elena.

Ci sarà la conferma oppure la smentita su questa rissa scoppiata in studio a Uomini e donne?

In attesa di scoprirlo, la trasmissione si avvia verso il gran finale di questa fortunatissima edizione in programma su Canale 5 entro fine maggio.

Come di consueto, poi, Uomini e donne chiuderà i battenti per la lunga pausa estiva e tornerà in onda regolarmente a partire da metà settembre, con la nuova edizione che coprirà l'arco della stagione televisiva 2022/2023. Per tutta l'estate, invece, al posto della trasmissione dei sentimenti, debutterà la nuova soap opera "Un altro domani", importata dalla Spagna.