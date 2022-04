Christian Stefanelli e Mattia Zenzola sono di nuovo riuniti. Quando quest'ultimo stato costretto a lasciare la scuola di Amici 21 per via di un infortunio che lo avrebbe costretto a stare fermo a lungo, per il ballerino di hip-hop tutto è cambiato. Come ha dichiarato a Verissimo, Christian aveva trovato in Mattia la sua famiglia all'interno della casetta del talent. Una volta che anche lui ha dovuto lasciare la scuola, eliminato durante la seconda puntata del serale, non ha perso tempo a rivedersi con il suo amico: il loro incontro, con tanto di abbraccio, è diventata virale sui social e adesso i due danzatori, ex allievi di Raimondo Todaro, hanno fatto un altro passo molto importante per rendere la loro amicizia indelebile: si son fatti lo stesso tatuaggio.

L'amicizia dei due ballerini 'sulla pelle'

"Inciso sulla pelle", hanno scritto Mattia e Christian sui rispettivi profili Instagram, a corredo di uno scatto che mostra come i due ballerini abbiano deciso di tatuarsi sui loro avambracci la stessa parola: "Frate", diminutivo di fratello, come i due si chiamavano reciprocamente all'interno della casetta di Amici. Un tatuaggio che simboleggia la loro complicità, ben visibile nei numerosi post pubblicati negli ultimi giorni e che li vedono protagonisti.

Christian e Mattia, infatti, stanno passando del tempo insieme e postano sui social diversi balletti che li vedono protagonisti e che vengono puntualmente commentati da Todaro. Raimondo ha sempre sostenuto con grande orgoglio i suoi ragazzi, esattamente come sta facendo anche adesso al serale con Serena e Nunzio, e sta seguendo da lontano con affetto tutte le vicende dei due ex alunni.

Se la foto del tatuaggio ha suscitato entusiasmo, il maestro ha anche bonariamente e affettuosamente "rimproverato" Mattia che balla.

Mattia potrebbe tornare ad Amici il prossimo anno

Infatti Mattia è uscito dalla scuola non per una eliminazione, ma a causa di uno stop forzato per via di un infortunio che avrebbe necessitato almeno di otto settimane per recuperare in pieno.

Todaro ha puntualizzato al ballerino di latino che ha precorso i tempi e d'altra parte si preoccupa per il giovane che il prossimo anno potrebbe tornare tra i banchi di Amici.

Come successe ad Andreas Muller, anche Zenzola avrà l'occasione di rientrare nella scuola durante la prossima edizione. Con lui non ci sarà Stefanelli, ma di certo lo sosterrà da lontano, perché è evidente che la loro amicizia è destinata a durare.