Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera creata da Giannandrea Pecorelli per le puntate dal n° 146 al 150 anticipano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) sarà fermamente convinta che dietro la decisione dell'ex fidanzato Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) di lasciarla ci sia lo zampino di Stefania Colombo (Grace Ambrose). La figlia di Veronica (Valentina Bartolo), però, non si rassegnerà e si metterà d'impegno nel tentare di conquistare nuovamente il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), nel frattempo la figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Marco saranno prossimi a baciarsi ma qualcosa interromperà il loro dolce momento.

L'evoluzione del rapporto tra Marco e Stefania

Da quando Marco è arrivato a Milano sponda Villa Guarnieri, ha subito colpito l'attenzione di Gemma che non ha perso tempo nel tentare di farsi notare dal rampollo di casa Di Sant'Erasmo. Le mire della giovane Zanatta, palesate più volte alle amiche e colleghe dalla stessa, erano di trovare un ragazzo che, oltre a interessarla fisicamente, avesse un cospicuo conto in banca.

Tali requisiti venivano incarnati appieno da Marco, così quando quest'ultimo ha manifestato la volontà di approfondire la conoscenza, Gemma ne è risultava ben lieta.

Il nipote della contessa Adelaide, però, si è trovato anche a collaborare professionalmente con Stefania per il Paradiso Market, malgrado la Venere inizialmente non aveva manifestato di nutrire grande stima nei suoi confronti, anzi.

La figlia di Gloria Moreau (Lara Komar), difatti, aveva erroneamente interpretato dei comportamenti lavorativi di Marco, etichettandolo troppo precocemente come arrogante e sleale.

Lavorando a stretto contatto col ragazzo e, soprattutto, notando come avesse preso lucciole per lanterne sul suo carattere, Stefania aveva finito per trovare in Marco un amico sul quale contare.

Col trascorrere degli episodi, l'amicizia tra Stefania e Marco ha iniziato lentamente a trasformarsi in qualcosa di più, tanto da far optare il giovane Di Sant'Erasmo di troncare la storia con Gemma poco prima del fidanzamento ufficiale con la stessa.

Stefania e Marco potrebbero rivelare a Gemma di volersi fidanzare

Gemma, come anticipato, sospetterà che Stefania sia il motivo per il quale Marco abbia deciso di lasciarla, nonostante non avrà alcuna prova tangibile a riguardo.

A fornire la verità in merito alla giovane Zanatta, però, potrebbero pensarci i diretti interessati. Dopo essersi confessati reciprocamente il loro amore, difatti, Stefania e Marco potrebbero rivelare a Gemma di avere intenzione di fidanzarsi ufficialmente il prima possibile.