Momenti emozionanti tra Mattia Zenzola e Christian Stefanelli e per tutti i fan che li ammirano. I due ballerini si sono rivisti dopo l'eliminazione di Christian da Amici 21, avvenuta nella seconda serata del serale durante lo scontro con Crytical. Il legame instaurato nel talent non è stato scalfito dalla lontananza: Mattia era stato costretto, qualche tempo fa, a lasciare il programma per via di un infortunio e da quel momento anche il ballerino di hip-hop aveva sofferto la mancanza dell'amico, tanto da mettere perfino in dubbio la sua arte. In ogni caso, adesso che i due sono fuori dalla scuola hanno avuto modo di rivedersi e il video del loro abbraccio non solo è diventato virale ma è anche stato commentato da Raimondo Todaro.

L'abbraccio di Christian e Mattia

"Quanto mi sei mancato fratello mio" ha scritto Mattia sul suo profilo TikTok, a corredo di un video che esprime la grande amicizia nata con Christian con il sottofondo della canzone vincitrice di Sanremo 2022, "Brividi" di Blanco e Mahmood. Nel suddetto video si vede Stefanelli che scende dall'auto e travolge con un abbraccio Zenzola. Dopo essersi scambiati il loro saluto, nato durante il percorso ad Amici come segno di unione, è seguita un'altra stretta tra i due. Entrambi hanno sentito la mancanza l'uno dell'altro.

Non è tutto perché poi sul suo profilo Instagram Mattia ha condiviso uno scatto con l'amico scrivendo "Finalmente insieme". I ballerini, che hanno anche avuto modo di esibirsi durante un pomeridiano domenicale, stanno passando del tempo insieme: non è escluso che regalino nuovi passi di danza ai loro fan che non hanno mai smesso di sostenerli soprattutto durante le difficoltà attraversate da entrambi.

Todaro orgoglioso dei suoi ballerini

Il video in poco tempo ha fatto il giro del web e la foto ha raccolto moltissimi like e commenti di approvazione, tra questi ne spicca uno, quello di Raimondo Todaro. In parte, è anche grazie all'ex maestro di Ballando con le Stelle se tra il latinista e il ballerino di hip-hop è nato questo legame così stretto, in quanto entrambi facevano parte della squadra di Raimondo.

"La felicità in una fotografia" ha scritto Todaro che ha sempre creduto nei suoi ragazzi.

Infatti, il professore di Amici 21 ha già detto a Mattia che per lui ci sarà un banco nella prossima edizione del talent. Quindi è probabile che Mattia possa tornare a scuola il prossimo anno e di certo a sostenerlo a distanza ci sarà Christian. La promessa che i due si erano fatti di rivedersi dopo lo show è stata onorata, adesso la parola passa alla loro arte.